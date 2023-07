Israël : l'armée a délibérément laissé le missile syrien traverser le territoire

L'explosion du missile a causé quelques dégâts mineurs à Rahat dans le sud du pays

Tsahal a délibérément laissé le missile syrien traverser la majeure partie du pays avant d'exploser dans le sud d'Israël, après avoir calculé d'après sa trajectoire qu'il n'avait pas besoin d'être abattu plus tôt, ont indiqué dimanche des sources militaires.

Selon celles-ci, il n'y a ainsi eu aucune erreur dans les systèmes de défense aérienne d'Israël, et il n'y aura donc aucune enquête sur la raison pour laquelle le missile a été autorisé à parcourir plus de 180 km depuis la frontière la plus proche avec la Syrie, et plus de 400 km depuis Homs où il a été tiré.

Les défenses antimissiles Dôme de fer (courte à moyenne portée), la Fronde de David (moyenne portée) et Arrow 3 (longue portée) de Tsahal ont en effet la capacité de calculer la trajectoire d'un missile afin, le cas échéant, de ne pas gaspiller un intercepteur pour un projectile censé atterrir dans une zone inoccupée.

Ces capacités de calcul trajectoire étaient vraisemblablement engagées concernant le missile syrien, jugé non dommageable pour la population, même si l'explosion de la roquette a tout de même causé quelques dégâts mineurs à Rahat, en raison des débris tombés. Pour l'heure, on ne sait pas si l'explosion en plein vol dans la région sud résulte d'un dysfonctionnement du projectile ou d'une quelconque intervention israélienne.

Le lancement du missile S-200 syrien est intervenu dans la nuit de samedi à dimanche après des frappes israéliennes dans la ville de Homs, dans le centre de la Syrie. Le système de missiles anti-aériens syrien s'est alors déclenché, tentant d'abattre les missiles et avions israéliens. Tsahal a répliqué au tir de missile en territoire israélien en frappant une batterie de défense aérienne syrienne et d'autres cibles dans la région.

La vraisemblable maîtrise de la situation par l'armée israélienne explique sans doute le fait que le tir de missile syrien n'ait déclenché aucune alarme, et qu'il n'ait donné lieu à aucune directive particulière du Commandement du front intérieur.

Les médias d'État syriens ont rapporté samedi soir que les défenses aériennes syriennes avaient été activées dans le gouvernorat de Homs en réponse à des frappes aériennes israéliennes présumées dans la région. L'agence de presse d'État syrienne SANA a rapporté qu'aucun blessé n'avait été causé lors des frappes.

Ces frappes israéliennes surviennent deux semaines après les derniers raids de Tsahal signalés en Syrie, qui avaient grièvement blessé un soldat syrien à Damas, selon l'agence de presse d'État syrienne SANA.

Ce n'est pas la première fois que missiles syriens visent le territoire israélien. Des incidents sporadiques du même type ont eu lieu au cours des dernières années.