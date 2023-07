Cisjordanie : Israël lance "une opération d'envergure contre le terrorisme" à Jénine

Des témoignages font état de frappes aériennes sur plusieurs cibles, trois morts rapportés dans les rangs palestiniens

L'armée israélienne a mené une opération d'envergure, lundi au petit matin, dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, visant "une infrastructure terroriste". Tsahal a indiqué que ses forces avaient notamment frappé un "centre d'opérations conjointes" qui servait de centre de commandement à la "Brigade de Jénine", un groupe terroriste local. Le centre servait notamment de "lieu de rassemblement pour les terroristes avant et après leurs attentats, de cache pour les munitions et les bombes, et de centre de communication". Plusieurs témoignages font état de frappes aériennes sur plusieurs cibles.

IDF Spokesperson's Unit un centre de commandement conjoint pour les groupes terroristes à Jénine touché par un assaut aérien.

De son côté, le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a déclaré que trois personnes avaient été tuées au cours de l'opération et qu'au moins 25 autres avaient été blessées, dont sept gravement, lors de plusieurs frappes. D'importantes forces terrestres israéliennes ont été vues en train d'entrer dans la ville depuis plusieurs directions.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré aux journalistes que l'opération se concentrait sur le camp de réfugiés de Jénine et faisait "partie d'une série d'actions que nous menons et que nous continuerons à mener". "Nous ne sommes pas venus pour occuper le camp de réfugiés, il ne s'agit pas d'une opération contre l'Autorité palestinienne, mais contre les groupes terroristes à Jénine", a-t-il déclaré. Hagari a qualifié l'opération de "raid au niveau de la brigade", sans lui donner de nom officiel.

Un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré que "l'objectif de cette vaste opération est de mettre fin au rôle de Jénine en tant que ville sanctuaire du terrorisme, et elle durera aussi longtemps qu'il le faudra".

Les Palestiniens ont rapporté que les résidents avaient reçu des SMS leur demandant de rester chez eux, tandis que certains membres de groupes armés avaient reçu des messages leur demandant de déposer les armes et de se rendre.

Des membres du Bataillon de Jénine affirmé que leurs membres avaient ouvert le feu sur les troupes israéliennes dans la ville et pris pour cible des véhicules militaires, notamment un bulldozer D9, avec des engins explosifs.

Par ailleurs, les médias palestiniens ont indiqué que les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne ont arrêté un membre important du bataillon Jaba', un autre groupe armé basé dans le nord de la Cisjordanie. Morad Malaysha était recherché par Israël depuis plus d'un an.

Des affrontements sporadiques et des frappes aériennes israéliennes se sont poursuivis à l'aube à Jénine, ont rapporté les médias palestiniens. Aucun soldat israélien n'a été blessé lors de l'opération.

A Gaza, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a publié un message de solidarité avec Jénine et a averti que "le sang versé déterminera la prochaine étape, sur tous les chemins possibles. Notre peuple et sa résistance sont capables de répondre à cette agression barbare".

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a salué l'opération dans un tweet, déclarant que "quiconque porte atteinte aux citoyens d'Israël paiera un lourd tribut". "Nous surveillons de près le comportement de notre ennemi, l'establishment de la défense est prêt à faire face à n'importe quel scénario", a ajouté M. Gallant.