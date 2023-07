Une opération planifiée pendant un an

Selon Ynet, l'opération menée par les forces de sécurité israéliennes à Jénine lundi matin a été planifiée avec les renseignements pendant un an et a été lancée lorsque les conditions étaient réunies : présence de terroristes dans le secteur, nombre suffisant de forces spéciales et une météo appropriée. La tenue de l'opération a été divulguée, mais les terroristes pensaient que Tsahal arriverait uniquement avec des forces blindées et ont été surpris par l'attaque aérienne.