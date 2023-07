L'État hébreu a transmis un message sans équivoque au Hamas et au Jihad islamique, indiquant que toute attaque subirait une réplique vigoureuse

L'appareil de défense d'Israël se prépare à la possibilité de tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza en réaction à l'opération antiterroriste d'envergure menée lundi matin à Jénine. Selon la chaîne publique Kan 11, Israël a transmis un message sans équivoque au Hamas et au Jihad islamique à Gaza, indiquant que toute attaque subirait une réplique vigoureuse.

"Ne vous impliquez pas car vous n'êtes pas la cible. Si vous ouvrez le feu, nous réagirons avec sévérité. Toute attaque serait une erreur et nous riposterons de toutes nos forces", a indiqué Israël aux groupes terrorists à Gaza

Une source diplomatique a fait remarquer que l'objectif de l'opération était de "mettre un terme au statut de Jénine comme ville refuge du terrorisme". Elle a souligné que l'opération se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire, et a rappelé que celle-ci avait été approuvée il y a environ dix jours, sur recommandation de l'appareil de défense israélien par le Premier ministre et le ministre de la Défense.

D'après les informations de Tsahal, quatre terroristes ont été neutralisés depuis le lancement de l'opération, 15 ont été arrêtés, et un centre de commandement conjoint, qui servait de noyau opérationnel pour le camp de Jénine et les agents de la "Brigade de Jénine", a été attaqué.

Ce centre servait également de poste d'observation et de reconnaissance avancée, de point de rassemblement pour les terroristes armés avant et après leurs activités terroristes, de dépôt pour les armes et les explosifs, et de centre de coordination et de communication entre les terroristes.