L'agence de renseignement turque MIT a affirmé lundi qu'après des mois de surveillance, elle avait démantelé un réseau "fantôme" de 56 agents opérant dans le pays au service du Mossad et traquant les citoyens non turcs.

Selon le journal turc Sabah, sept d'entre eux ont été arrêtés et ont avoué les faits qui leur étaient reprochés. Les autorités turques ont révélé que les 56 agents étaient affiliés à neuf différentes structures sous le contrôle du Mossad, basé à Tel-Aviv, et opéraient dans différents pays.

Selon les services de renseignements, les agents étaient actifs dans le recueil d'informations par diverses techniques de surveillance, notamment le suivi GPS de véhicules et le piratage de réseaux sécurisés.

Les agents ont également suivi physiquement diverses cibles et filmé des réunions. Selon les Turques, Cette opération était « supervisée par un Israélien d'origine arabe, Suleiman Agbariya". Le réseau comprenait des citoyens de plusieurs pays du Moyen-Orient et utilisait de faux sites, en plusieurs langues - en particulier l'arabe - pour obtenir des emplacements et des adresses IP.

Les communications entre les agents du Mossad, en Turquie et à l'étranger, étaient exclusivement effectuées par des téléphones mobiles attribués à des individus utilisant de fausses identités dans divers pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, la Malaisie, l'Indonésie et la Belgique.

Le réseau était dirigé par un agent du Mossad, nommé "Shirin Aliyan", dont le vrai nom reste inconnu pour le MIT turc. Celui-ci, via une ligne téléphonique allemande, a ordonné à un Palestinien, "Khaled Nijim", de créer plusieurs sites Internet, spécifiquement dédiés à cibler des individus.

L'unité d'espionnage basée à Istanbul a bénéficié d'un soutien technique et d'une formation en cybersécurité de Parihanshi Patel Kulhari, une jeune femme de 24 ans propriétaire d'une entreprise de cybersécurité à Tel-Aviv. Kulhari a ainsi instruit les agents du Mossad sur le piratage de téléphones cibles.

Le renseignement turc a également découvert que le Mossad a envoyé des agents d'origine arabe depuis Istanbul vers le Liban et la Syrie pour recueillir des informations et identifier des cibles pour des attaques de drones. D'autres agents ont été déployés à Beyrouth pour recueillir des informations sur l’Etat islamique. Ils auraient localisé précisément un bâtiment occupé par le Hezbollah, ainsi que l'identité de hauts dirigeants militaires et politiques résidant au troisième étage de ce même bâtiment.