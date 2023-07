L'Autorité palestinienne s'adresse à l'ONU au sujet de l'opération menée à Jénine

La mission palestinienne auprès des Nations unies a accusé Israël d'attaquer la population civile de Jénine avec un "mépris absolu pour la vie humaine" et a appelé la communauté internationale à agir.

"Le terrorisme et l'agression d'Israël contre le peuple palestinien s'intensifient et deviennent de plus en plus brutaux, encouragés par l'inaction de la communauté internationale", a déclaré la mission dans un communiqué.