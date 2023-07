Israël/Liban : la FINUL tente de résoudre le problème des tentes du Hezbollah

Le chef de la FINUL "reste en contact direct avec les autorités des deux côtés de la Ligne bleue pour résoudre le problème des tentes "

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a déclaré lundi que son chef, le général Aroldo Lázaro, était en contact permanent avec des responsables israéliens et libanais au sujet des deux tentes érigées par le Hezbollah en territoire israélien. Le chef de la FINUL "reste en contact direct avec les autorités des deux côtés de la Ligne bleue pour résoudre le problème des tentes ", indique une déclaration envoyée à l'Associated Press.

JALAA MAREY / AFP Tour d'observation de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) près de la base militaire de Har Dov sur le mont Hermon, un avant-poste stratégique et fortifié au carrefour entre Israël, le Liban et la Syrie

"Nous examinons les informations selon lesquelles une tente a été déplacée au nord de la ligne bleue", précise le communiqué, qui ajoute que toute présence ou activité non autorisée "près de la ligne bleue est préoccupante et risque d'accroître les tensions et les malentendus".

Cette déclaration intervient alors qu'Israël a déposé une plainte auprès des Nations unies au début du mois de juin concernant les avant-postes du Hezbollah. Selon des informations publiées dimanche, le groupe terroriste basé au Liban aurait démantelé l'une des tentes afin d'éviter une escalade avec les forces israéliennes. Aucune confirmation officielle n'a cependant été donnée.

(AP Photo/Mohammed Zaatari) Des membres du Hezbollah brandissent des drapeaux iraniens et du Hezbollah devant les troupes israéliennes, à la frontière israélo-libanaise

Plus tôt dans la journée de samedi, le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammed Raad, avait déclaré que les tentes se trouvaient au Liban. "Vous ne pouvez pas enlever les deux tentes parce qu'il y a de la résistance et des hommes forts dans ce pays", a-t-il affirmé.