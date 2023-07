Le Libéria va établir une ambassade en Israël

Il s'agit d’un allié important d’Israël sur la scène internationale, qui s'est régulièrement rangé du côté de l'Etat hébreu, tant à l'ONU qu'à l'Union africaine

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré mardi après-midi à Jérusalem le président du Liberia et son homologue libérien. Le Liberia, qui est l'un des grands amis d'Israël sur le continent africain, promeut la coopération économique, énergétique et agricole entre les deux pays. Lors de ces réunions, les représentants du d'Afrique de l'Ouest ont fait part de leur intention d'ouvrir une ambassade en Israël, sans toutefois préciser de date.

Miri Shimonovitz/ Foreign ministry Le président libérien et le ministre israélien des AE

"Je salue l'intention du Liberia d'ouvrir une ambassade en Israël, ce qui renforcera les liens d'amitié entre les deux pays. Le Liberia est l'un des grands amis d'Israël sur le continent africain", a affirmé M. Cohen. "J'ai remercié le président du Liberia, George Weah, pour son soutien à Israël dans les institutions internationales et nous avons convenu de travailler ensemble pour approfondir la coopération économique dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et de l'eau, en utilisant les connaissances et l'expérience israéliennes et en promouvant les délégations commerciales en Israël et au Liberia", a-t-il affirmé selon un communiqué de son bureau.

En juin 2022, une délégation de ministres libériens avait déjà annoncé son intention d'ouvrir un bureau officiel à Jérusalem. Bien que le Libéria soit un petit pays de cinq millions d'habitants, il s'agit d’un allié important d’Israël sur la scène internationale, qui s'est régulièrement rangé du côté d'Israël, tant à l'ONU qu'à l'Union africaine, ces dernières années.