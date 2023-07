Cinq roquettes lancées sur le sud d'Israël depuis Gaza dans la nuit, riposte de l'armée israélienne

Toutes les roquettes ont été interceptées par le Dôme de fer

Cinq roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza tôt mercredi, toutes interceptées par le système de défense antimissile israélien du Dôme de fer, a déclaré l'armée israélienne. Malgré des chutes de fragments de roquettes sur des maisons israéliennes à Sderot, personne n'a été blessé. "Des éclats ont touché deux maisons de la ville sans faire de blessés mais des dégâts ont été causés aux bâtiments", a déclaré la mairie de la ville dans un communiqué, ajoutant que la journée se déroulerait sans aucun restriction sécuritaire. "Les éclats de roquettes sont tombés dans la piscine gonflable pour enfants. La maman a raconté avec angoisse que ses enfants s'y trouvaient jusqu'à 18h du soir et qu'elle était encore sous le choc", relate Ava Mergy, journaliste i24NEWS.

En réponse, Israël a lancé une attaque aérienne à Gaza contre des cibles terroristes du Hamas. L'armée a déclaré qu'une installation souterraine utilisée pour produire des roquettes avait été touchée, portant un coup important aux capacités d'action du groupe terroriste. Israël tient le Hamas pour responsable de toute attaque en provenance de la bande de Gaza, a déclaré Tsahal.Ces évènements interviennent à la fin d'une vaste opération militaire israélienne à Jénine, au cours de laquelle un soldat israélien a été tué. Tsahal a arrêté en deux jours plus de 300 terroristes palestiniens, et détruit des dizaines de cibles terroristes dont des laboratoires pour fabriquer des explosifs, des armes, des stocks d'armes et des cachettes.

Sderot Municipality Une roquette tombée sur une maison israélienne à Sderot, le 5 juillet 2023

Par ailleurs 13 terroristes palestiniens ont également été tués, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, et des dizaines d'autres ont été blessés lors d'affrontements avec les forces israéliennes. Dans un acte de représailles, un attentat à la voiture-bélier et au couteau a été mené mardi à Tel-Aviv faisant cinq blessés graves et trois légers.