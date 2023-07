Israël : le ministre des Affaires étrangères rencontrera son homologue grec jeudi

M. Gerapetritis a déclaré qu'Athènes était prête à résoudre les différends en suspens concernant les droits sur le gaz naturel avec la Turquie

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, se rendra jeudi en Grèce pour rencontrer son nouvel homologue grec, Giorgos Gerapetritis. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu'ils discuteront du développement des relations énergétiques, économiques et sécuritaires.

Depuis son entrée en fonction en juin, M. Gerapetritis a déclaré qu'Athènes était prête à résoudre les différends en suspens concernant les droits sur le gaz naturel avec la Turquie, avec laquelle Israël a récemment rétabli des relations diplomatiques complètes.

Fin janvier, Eli Cohen avait reçu l'ex-ministre grec Nikos Dendias, au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Les deux hommes s'étaient entretenus des questions bilatérales et régionales, y compris la promotion de projets énergétiques, la menace iranienne et l'importance de déclarer les Gardiens de la révolution iraniens comme une organisation terroriste en Europe. Le ministre avait informé son ancien homologue des progrès des accords d'Abraham et de l'objectif d'Israël d'élargir le cercle des pays pacifiques.