La mission a permis de nuire significativement à l'infrastructure terroriste et de détruire une dizaine de sites de fabrications d’explosifs

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a assuré mercredi que tous les objectifs de l'opération menée par les forces de sécurité israéliennes dans le camp de réfugiés de Jénine ces derniers jours ont été "pleinement atteints". La mission, a-t-il annoncé, a permis de nuire significativement à l'infrastructure terroriste et de détruire une dizaine de sites de fabrications d’explosifs.

27A À gauche, des terroristes armées posant à l'entrée de Jenine en avril 2023. À droite, l'unité parachutiste de Tsahal posant au meme endroit pendant l'opération "Maison et jardin" en Juillet 2023

"Nous avons arrêté de nombreuses personnes impliquées dans le terrorisme et nous leur avons fait du mal. La plupart des militants de Jénine ont fui ou se sont cachés", a-t-il déclaré, ajoutant que "tout terroriste qui revient au camp ne le reconnaîtra pas". Gallant a insisté sur le fait que les forces de sécurité israéliennes continueraient à adopter une ligne offensive et proactive.

Cette opération a été effectuée par deux divisions et a permis à l'armée d'augmenter sa liberté d'action dans le camp de Jénine. L'effet de surprise a été obtenu grâce à une attaque aérienne surprise et une grande concentration de forces de haute qualité qui ont attaqué de différentes directions simultanément, a-t-il ajouté.

"La situation de ces deux derniers jours prouve qu'il ne s'agit pas d'une armée ou d'une milice, mais de terroristes qui se battent pour de l'argent ou pour montrer à leurs amis et à leur entourage qu'ils sont des héros. La plupart d'entre eux ont quitté leur lieu de résidence, et ceux qui sont restés se sont cachés dans des endroits où ils sont protégés par la population civile, comme les hôpitaux. Je pense que c'est quelque chose qui indique plus que tout la lâcheté et le manque de courage qu'ils ont essayé de démontrer à l'extérieur", a martelé Yoav Gallant.

https://twitter.com/i/web/status/1676440798248816645 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Il faut être conscient que les actes de violence sont principalement l'œuvre de groupes palestiniens, notamment le Jihad islamique, qui joue un rôle dominant dans le camp de réfugiés de Jénine. Cependant, d'autres groupes sont également impliqués. Il est important de noter que ces groupes sont principalement financés par l'Iran. Nous avons observé pendant une longue période que l'Iran tente de promouvoir le terrorisme en Judée et en Samarie, en fournissant des financements, en manifestant des intentions malveillantes et en tentant de transporter des armes", a encore expliqué le ministre.

Un peu plus tôt, le porte-parole de l’armée, le contre-amiral Daniel Hagari a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de "solution magique au terrorisme" et que l’armée israélienne devra continuer ses opérations et retourner au camp de réfugiés chaque fois qu'elle recevra des informations sur des individus recherchés qui préparent des actes de terrorisme.