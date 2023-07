Israël : des milliers de personnes assistent aux funérailles du soldat mort à Jénine

L'enterrement de David Yehuda Yitzhak a eu lieu au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem en présence de représentants de l'armée et de ses proches

Des milliers de personnes se sont rassemblées pour les funérailles du sergent-chef David Yehuda Yitzhak, tombé au combat mardi lors d'une opération anti-terroriste à Jénine. L'enterrement a eu lieu au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem en présence de représentants de l'armée, des camarades de l'unité d'Yitzhak, sa famille et ses amis.

Courtesy of the family Sergeant First Class David Yehuda Izhak killed during the IDF operation in Jenin, the West Bank.

Le commandant de l'unité d'Egoz, le lieutenant-colonel M., a rendu un vibrant hommage à Yitzhak, soulignant son rôle déterminant pour la sécurité d'Israël. "Tu étais à la fois un combattant et un ange, un homme au cœur d'or, animé par une foi et un dévouement inébranlables qui t'ont permis de poursuivre ton chemin. Durant ton service, tu as toujours été en première ligne, donnant ta vie pour les citoyens d'Israël. Tu étais un guerrier robuste, professionnel et affûté, et lors de cette dernière bataille, tu as lutté avec courage pour la réussite de la mission."

David Yehuda Yitzhak, âgé de 23 ans, résidait à Beit El, en Cisjordanie. L'armée a indiqué qu'elle n'excluait pas la possibilité que le soldat ait trouvé la mort à la suite d'un tir accidentel d'un de ses camarades, alors que les troupes commençaient à se retirer de Jénine.

Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l'unité Egoz avait opéré en plein cœur du camp de réfugiés, faisant face à des terroristes, initiant des combats, localisant des engins explosifs et découvrant des tunnels truffés d'explosifs sous une mosquée. "Nous enquêtons sur cet incident, le terrain de combat étant particulièrement complexe", a-t-il ajouté.