La citoyenne israélo-russe est depuis quatre mois l'otage de la milice Kataeb Hezbollah, qui n'est pas lié à l'organisation terroriste libanaise

Un haut responsable israélien a assuré mercredi soir que l'Etat hébreu fait tout son possible pour ramener au pays Elizabeth Tsurkov, une citoyenne israélo-russe, qui est retenue en otage depuis quatre mois en Irak par une milice nommée Kataeb Hezbollah, qui n'a aucun lien avec l'organisation terroriste libanaise.

"Il semble que ceux qui l'ont enlevée savaient à l'avance qu'elle était israélienne. Israël suit cette affaire depuis un certain temps. L'État fait tout son possible pour la ramener à la maison, en prenant des mesures appropriées", a-t-il déclaré.

Le responsable a rappelé que "l'Irak est officiellement considéré comme un État ennemi. "La loi israélienne interdit à ses citoyens de se rendre en Irak, même s'ils possèdent une autre nationalité. Ce n'était pas son premier voyage en Irak, ni dans un pays présentant des risques", a précisé le responsable.

"Israël explore plusieurs pistes et examine diverses options pour obtenir la libération d'Elizabeth (…) Nous cherchons à mettre en place des moyens pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir, et nous prendrons des mesures à ce sujet au niveau gouvernemental", a insisté le responsable.

"Nous avons été informés de l'enlèvement quelques jours après sa capture. L'information est désormais relayée à l'étranger, et nous pouvons la confirmer officiellement. On nous a assuré qu'elle est vivante et en bonne santé. Le gouvernement irakien est considéré comme responsable de sa sécurité", a encore expliqué le responsable.

Selon les médias arabes, Elizabeth Tzurkov est entrée en Irak en mars dernier, en utilisant son passeport russe, et de sa propre initiative. Elle effectuait ce voyage dans le cadre de sa thèse doctorale et d'une recherche universitaire pour l'Université de Princeton, aux États-Unis. C'est lors de son séjour à Bagdad qu'elle a été capturée par ses ravisseurs. Les rapports indiquent également qu'un citoyen iranien, suspecté d'avoir joué un rôle dans son enlèvement, a été appréhendé.

Tzukov est considérée comme une experte de la Syrie, de l'Etat islamique et du Moyen-Orient. Elle est titulaire d'une maîtrise de l'Université de Tel-Aviv en histoire du Moyen-Orient et d'une licence en communication et relations internationales de l'Université hébraïque de Jérusalem, selon Walla.