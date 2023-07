"Je lui ai parlé la veille de son enlèvement", dit la sœur d’Elizabeth Tsurkov

"Elle répond toujours quand je lui envoie une vidéo de mon enfant, j’ai alors réalisé que quelque chose n'allait pas", a dit la sœur d'Elizabeth Tsurkov

Emma, la sœur d'Elizabeth Tsurkov qui a été kidnappée en Irak, a raconté jeudi matin au quotidien israélien Maariv avoir discuté avec elle la veille de son enlèvement. "Nous étions en contact tous les jours, je lui ai parlé la veille de son enlèvement. Nous avons eu une conversation la plus banale qui soit", a-t-elle dit. "Mais le lendemain elle ne répondait pas à mes messages et mes appels, elle répond toujours quand je lui envoie une vidéo de mon enfant, j’ai alors réalisé que quelque chose n'allait pas."

Emma a confié au journal qu’Elizabeth "fait des recherches sur les mouvements politiques au Moyen-Orient et la manière dont les gens ordinaires comprennent la réalité politique dans laquelle ils vivent. Rien ne remplace cela depuis le terrain, vous devez avoir un contact direct avec la population. Elle était convaincue qu'il n'y avait pas d'autre moyen de mener ses recherches."

"Nous traversons des jours très difficiles", a-t-elle ajouté. "Nous n’avons pas été immédiatement informés qu'elle avait été kidnappée, il a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait, je ne souhaite à personne les nuits blanches que je passe". "Je suis en contact permanent avec les autorités israéliennes mais c’est une expérience très difficile", a-t-elle poursuivi.

Elizabeth Tsurkov, une citoyenne israélo-russe, est retenue en otage depuis quatre mois en Irak par une milice nommée Kataeb Hezbollah, qui n'a aucun lien avec l'organisation terroriste libanaise. Il s'agit de l'un des groupes les plus puissants qui fait partie du Hachd al-Chaabi, une coalition d'anciens paramilitaires pro-Iran désormais intégrés aux forces régulières irakiennes. "Il semble que ceux qui l'ont enlevée aient su à l'avance qu'elle était Israélienne. Israël suit cette affaire depuis un certain temps. L'État fait tout son possible pour la ramener à la maison, en prenant des mesures appropriées", a déclaré un haut responsable israélien mercredi.