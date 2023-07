"Les relations stratégiques entre Israël et la Grèce favorisent la stabilité au Moyen-Orient" (Eli Cohen)

Eli Cohen est le tout premier ministre des Affaires étrangères à se rendre à Athènes depuis la mise en place du nouveau gouvernement

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a atterri ce jeudi à Athènes pour une visite diplomatique en Grèce. Eli Cohen est le tout premier ministre des Affaires étrangères à se rendre à Athènes depuis la mise en place du nouveau gouvernement, signe de l'importance et de la profondeur des relations entre les deux pays. Eli Cohen et son homologue Giorgos Irapatris se sont entretenus de la lutte commune contre le terrorisme iranien, du renforcement des relations en matière de sécurité, d'économie et d'énergie au profit de la stabilité régionale et d'une coopération active en Méditerranée orientale.

"Les relations stratégiques entre Israël et la Grèce renforcent la position d'Israël et favorisent la stabilité au Moyen-Orient", a affirmé M. Cohen, qui a remercié son homologue grec pour l'activité des forces de sécurité grecques face à la menace du terrorisme iranien contre des cibles israéliennes et juives en Grèce, comme cela a été révélé récemment.

Kitas Christos Le ministre Eli Cohen avec son homologue grec à Athènes

"La Grèce est un partenaire proche dans les questions de sécurité régionale et nous apprécions la coopération en matière de sécurité entre les deux pays. Nous continuerons à promouvoir les relations stratégiques avec la Grèce dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et de la technologie, avec la Grèce et Chypre", a-t-il affirmé. M. Cohen a annoncé avoir invité la Grèce à participer aux forums régionaux qui se mettent en place au Moyen-Orient à la suite des accords d'Abraham.

Par ailleurs, ils ont discuté du renforcement des liens stratégiques entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie, de la technologie et de l'innovation.

M. Cohen a souligné le grand intérêt des touristes israéliens pour la Grèce.

"Aujourd'hui, il y a plus de 100 vols hebdomadaires entre les deux pays et près d'un million d'Israéliens ont visité la Grèce au cours de l'année écoulée", a-t-il précisé.

Les ministres Cohen et Verapatris ont souligné l'importance de promouvoir l'innovation entre les deux pays, et ont discuté d'un projet de création d'un parc technologique en collaboration avec l'université de Beersheva, ainsi que du développement d'incubateurs d'innovation israéliens en Grèce sur la base des connaissances et de l'expérience israéliennes.