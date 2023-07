"Israël continuera d'agir contre les tentatives de l'Iran et du Hezbollah de se renforcer dans l'arène nord"

S'exprimant à propos des incidents à la frontière nord survenus jeudi avec le tir d'un missile antichar en territoire israélien tiré depuis le Liban, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré que l'Etat hébreu riposterait "au moment voulu".

"Face à toute violation de notre souveraineté et contestation de notre présence dans notre pays, nous répondrons à l'endroit et au moment que nous choisirons, de manière ouverte ou bien dissimulée", a-t-il affirmé.

Le ministre de la Défense a tenu ces propos lors de la cérémonie commémorative d'État à la mémoire des soldats tombés au Sud-Liban, qui s'est tenue pour la première fois au mémorial en leur mémoire, près de Metula.

"Tsahal maintient un haut niveau de préparation et de compétence, et continuera d'agir contre les tentatives de l'Iran et du Hezbollah de se renforcer dans l'arène nord", a ajouté le ministre.

"Nous voyons tous ce qui se passe au Liban, et nos cœurs se serrent. La mainmise du Hezbollah et de l'Iran, qui alimentent le terrorisme dans notre région, est implacable et entraîne le pays et ses citoyens dans une réalité continue de pauvreté et de crise", a encore dit Yoav Gallant.

Les informations concernant les incidents à la frontière nord avaient d'abord fait état de tirs d'une roquette et d'obus de mortier en territoire israélien. Mais plus tard dans la journée, l'armée a indiqué que le projectile tiré était en réalité un missile antichar.