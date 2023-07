Le ministre israélien de la Défense s'entretient avec Lloyd Austin

Yoav Gallant a remercié le secrétaire américain à la Défense pour le soutien des USA lors de l'opération antiterroriste à Jénine

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est entretenu jeudi soir avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Les deux hommes ont discuté des activités de l'armée israélienne visant à détruire les infrastructures terroristes dans la localité de Jénine, en Cisjordanie.

Yoav Gallant a expliqué à son homologue américain l'importance de l'opération à Jénine pour prévenir les attaques contre les citoyens israéliens et les forces de sécurité, et a souligné le fait que les combattants de Tsahal ont agi de manière ciblée pour détruire les infrastructures terroristes : appartements refuges, entrepôts et laboratoires d'explosifs. Le ministre israélien a également souligné que l'armée israélienne a fait tout son possible pour éviter de blesser des civils non impliqués, et qu'il avait même été permis aux résidents de Jénine disposant d'un permis de poursuivre leur travail en Israël durant l'opération.

Le ministre de la Défense a également remercié le secrétaire à la Défense et l'administration américaine pour le soutien apporté aux activités de Tsahal, et a clairement indiqué qu'Israël continuerait à se défendre contre le terrorisme.

Durant l'opération menée à Jénine, les Etats-Unis avaient estimé qu'Israël avait "le droit de défendre sa population" contre les terroristes, tout en appelant à "protéger les civils".