Cisjordanie : échange de tirs entre soldats israéliens et Palestiniens armés à Naplouse

Les soldats israéliens ont encerclé un bâtiment dans la vieille ville de Naplouse, des terroristes ont ouvert le feu dans leur direction

Les soldats de l’armée israélienne ont encerclé, vendredi matin, un bâtiment dans la vieille ville de Naplouse, en Cisjordanie. Un échange de tirs est actuellement en cours après que des terroristes palestiniens ont ouvert le feu dans leur direction. Une source a déclaré à i24NEWS que des renforts étaient en route. Deux hommes armés ont été tués dans les affrontements, selon les Palestiniens.

Jeudi après-midi, un terroriste s'était infiltré dans l'implantation israélienne de Kedumim en Cisjordanie et avait ouvert le feu sur une patrouille civile avant de réussir à prendre la fuite. Lors de son interpellation, il a abattu le sergent-chef Shilo Yosef Amir, soldat de l’armée israélienne. Le terroriste a par la suite été identifié comme étant Ahmed Yassin Ghaidan, 19 ans, originaire du village voisin de Qibya. Le Hamas a revendiqué l'attentat.

IDF Spokesperson Cartographie de la maison du terroriste de Kedumim, le 7 juillet 2023

Après l'attentat et la mort du soldat, l'armée israélienne a cartographié dans la nuit de jeudi à vendredi la maison du terroriste à Kfar Kibia en Cisjordanie, en vue de sa démolition. Au cours de l'opération, des feux d'artifice et des pierres ont été lancés sur les forces israéliennes qui ont riposté. Des blessés ont été signalés côté palestinien. Un soldat israélien a également été légèrement blessé par les jets de pierres et a été transporté à l'hôpital.