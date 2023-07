A l'ONU, Israël accuse l'AP de laisser l'Iran s'implanter en Cisjordanie

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos pour évoquer l'opération antiterroriste menée par Israël à Jénine

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, a assuré vendredi que l'Autorité palestinienne a permis à l'Iran de s'implanter en Cisjordanie et a soutenu ses activités terroristes dans cette région, avant une réunion à huis clos du Conseil de sécurité des Nations unies, vendredi, sur l'opération antiterroriste d'envergure menée par les forces israéliennes à Jénine, en Cisjordanie, qui a fait 12 morts parmi les terroristes palestiniens et un mort côté israélien.

"Non seulement l'Autorité palestinienne ne prend aucune mesure contre la terreur, mais elle permet également l'émergence de bastions terroristes iraniens dans des régions telles que Jénine et Naplouse", a déclaré M. Erdan.

Erdan a souligné que l'opération a été déclenchée en réponse à une vague de terrorisme soutenue par l'Iran et encouragée par l'Autorité palestinienne, au cours de laquelle 52 Israéliens ont été tués au cours de l'année passée. Cette vague a été "perpétrée par des terroristes palestiniens affiliés au Hamas et au Jihad islamique palestinien, guidés et financés par l'Iran, et encouragés par l'Autorité palestinienne", a-t-il renchéri. "La semaine dernière, deux roquettes ont été tirées depuis Jénine en direction d'Israël et Israël a également été confronté à des menaces d'attaques au mortier en provenance de la région de Jénine", a-t-il expliqué.

IDF Un site où sont fabriqués des engins explosifs à Jénine

Il a également ajouté que l'opération, baptisée "Opération maison et jardin", a permis la découverte de tunnels, d'usines de munitions et de guides pour la fabrication d'explosifs.

En réponse, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé Israël à "faire preuve de retenue" et a rejeté la demande de rétractation d'Erdan sur ses accusations d'usage excessif de la force. Le porte-parole de Guterres a déclaré que le secrétaire général maintenait sa position et a décliné toute discussion sur les allégations de crimes de guerre contre Israël. L'ONU souligne par ailleurs que l'opération a obligé environ 3 500 Palestiniens à se déplacer et causé des dommages importants aux infrastructures.

AFP Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres

Ces événements surviennent alors que les Nations Unies et divers États membres cherchent à aider Jénine, dont certaines parties sont privées d'eau et d'égouts à la suite de l'opération. Des accusations selon lesquelles les forces israéliennes ont intentionnellement détruit les infrastructures pour prévenir des attaques à l'explosif ont également été formulées par des rapporteurs de l'ONU.