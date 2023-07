Itamar Ben-Gvir a dénoncé "la décision honteuse d'accorder des concessions et des avantages" à un "organisme qui encourage le terrorisme"

Plusieurs ministres du gouvernement ont annoncé leur opposition à la volonté du cabinet politico-sécuritaire de prendre des mesures pour renforcer l'Autorité palestinienne en raison de sa détérioration et de son incapacité à contrôler des zones telles que Jénine.

Ces propositions, comprenant la création d'une nouvelle zone industrielle, le développement du réservoir de gaz "Marine" au large de Gaza, le report des paiements de la dette palestinienne, l'extension des heures d'ouverture du point de passage d'Allenby et la délivrance de passeports biométriques à des personnalités de l'AP, seront discutées dimanche lors d'une réunion du cabinet, à la suite des recommandations des services de sécurité.

Ces mesures, soutenues par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre des Finances Bezalel Smotrich, rencontrent toutefois l'opposition de plusieurs ministres du parti du sionisme religieux de Smotrich et du parti Otzma Yehudit. Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, a exprimé son intention de s'opposer à "la décision honteuse d'accorder des concessions et des avantages à l'Autorité palestinienne. Il n'y a pas de plus grande absurdité que le fait que l'organisme qui encourage le terrorisme, verse des salaires aux terroristes et à leurs familles, encourage l'incitation au meurtre des Juifs dans le système éducatif, gagne, au milieu d'une vague de terreur, une boîte de friandises de la part du gouvernement israélien".

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir à la Knesset

Israël craint la chute de l'AP qui pourrait créer un vide de pouvoir en Cisjordanie, offrant une opportunité aux groupes terroristes, une situation similaire à celle de Gaza où le Hamas a pris le contrôle en 2007.

Cette intervention du gouvernement israélien fait suite aux rumeurs de faillite de l'Autorité palestinienne, confrontée à une crise financière sévère due à des prélèvements fiscaux effectués par Israël, à la corruption qui ronge le système palestinien et à la diminution de l'aide internationale. Par ailleurs, l'Autorité palestinienne a perdu progressivement le contrôle du nord de la Cisjordanie ces dernières années, offrant un terrain d'expansion aux groupes terroristes.