"L'Ukraine soutient 90 % des décisions anti-israéliennes de l'ONU" (ambassadeur)

Selon l'ambassadeur israélien à Kiev cette position contraste avec la fréquence des demandes que l'Ukraine adresse à l'Etat hébreu

L'Ukraine soutient 90 % des décisions anti-israéliennes aux Nations unies, a déclaré l'ambassadeur israélien en Ukraine, Michael Brodsky, dans un entretien au média ukrainien ZN.UA. "C'est inhabituel si l'on considère que Kiev se tourne souvent vers les autorités israéliennes pour diverses demandes", a-t-il ajouté.

"Si l'Ukraine considère Israël comme une nation amie et lui adresse des demandes, elle doit alors nous soutenir dans les domaines qui sont importants pour nous, tout comme Israël collabore avec l'Ukraine dans les domaines qui sont importants pour lui."

Lors d'un vote à l'ONU en janvier sur la saisine de la Cour internationale de justice par Israël pour "l'occupation, la colonisation et l'annexion du territoire palestinien", l'Ukraine a voté contre Israël dans le projet de résolution et n'a pas participé au vote principal après que son ambassadeur en Israël a été convoqué.

De son côté, Israël a manifesté son soutien à l'Ukraine à l'ONU dès le début du conflit avec la Russie, approuvant une résolution anti-Russe et co-rédigeant même ultérieurement la résolution, a rappelé Michael Brodsky.

AP Photo/John Minchillo Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'invasion russe de l'Ukraine, le 25 février 2022 au siège de l'ONU

Si les questions ukrainiennes qu'Israël n'a pas soutenues, M. Brodsky a expliqué à ZN.UA qu'Israël devait parfois faire passer sa sécurité en priorité. "Cela est dû à la sensibilité de nos relations avec la Russie et au danger qui pourrait survenir si Israël prenait des mesures imprudentes qui pourraient conduire à une aggravation de la situation", a-t-il déclaré, ajoutant que c'est également la raison pour laquelle Israël n'a pas envoyé d'armes à l'Ukraine et n'a fourni qu'une aide humanitaire.

Brodsky a ajouté que si Israël n'a pas donné d'armes à l'Ukraine, il est en train de fournir au pays un système d'alerte précoce. "Le calendrier de la livraison a été convenu par les deux pays, des spécialistes israéliens et ukrainiens collaborent pour assurer la mise en service du système le plus rapidement possible", a-t-il conclu.