Téhéran souhaite pour sa part la libération d'un détenu iranien accusé d'avoir tenté de tuer des Israéliens à Chypre

Des pourparlers seraient actuellement en cours entre Israël et l'Iran, par l'intermédiaire de la Russie, pour obtenir la libération de l'universitaire israélo-russe Elizabeth Tsurkov en échange celle de l'Iranien Youssef Shahbazi Abbasalilo ont rapporté dimanche des membres des Forces de mobilisation populaire (FMP), un groupe paramilitaire irakien, au journal al-Sharq Alavest. Cet homme, qui avait été accusé d'être le chef d'un complot terroriste des Gardiens de la révolution islamique iraniens visant à tuer des Israéliens à Chypre, a été capturé par le Mossad le mois dernier.

De son côté, Elizabeth Tsurkov, une universitaire chercheuse qui entretient des liens avec la communauté chiite et kurde du Moyen-Orient, est arrivée à Bagdad en décembre 2022 avec un passeport russe. Selon une source des services de renseignement irakiens, elle a été kidnappée dans la capitale irakienne vers la fin mars.

Selon des responsables des milices locales financées par l'Iran, de l'appareil de sécurité nationale irakien et des membres du parlement irakien, Tsurkov serat utilisée par Téhéran pour négocier la libération de Shahbazi. Une source proche des factions armées à Bagdad a précisé que l'universitaire israélo-russe, qui étudie à l'université de Princeton, est détenue en Irak par la brigade irakienne Kataib Hezbollah, à la demande de l'Iran. Toutefois, d'autres sources ont avancé des informations contradictoires, affirmant que Tsurkov aurait été transférée à Téhéran.

La sœur d'Elizabeth Tsurkov, Emma, a fait part, sur i24NEWS, de son espoir d'une "collaboration entre les gouvernements israélien, russe et américain" dans les négociations pour la libération de sa sœur. Elle a déclaré que le voyage en Irak avait un but "strictement académique" et qu'Elizabeth était convaincue qu'il ne s'agissait pas d'une recherche qui pouvait être menée à distance.

Le porte-parole du gouvernement irakien, Basem Al-Awadi, a déclaré vendredi sur la chaîne de télévision locale Al-Ahd que compte tenu de l'ampleur et de la complexité de l'affaire, aucune déclaration officielle ne serait faite tant que le gouvernement irakien n'aurait pas terminé son enquête officielle.