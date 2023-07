Israel Aerospace Industries acquiert la société indienne HELA Systems

HELA assurera la maintenance, la réparation et la révision complètes des systèmes ELTA, l'une des principales entreprises israéliennes d'électronique de défense

Israel Aerospace Industries (IAI) a signé un accord d’acquisition de la société indienne HELA Systems Private Limited. L'investissement de IAI dans l’aérospatiale indienne illustre le soutien de l’État hébreu à la politique du gouvernement indien de fabriquer en Inde. L’accord montre également l'engagement de l’industrie aérospatiale israélienne dans le développement de systèmes avancés pour l’armée indienne, selon le site Israel Defense.

Site IDF Relations Israël -Inde

HELA assurera la maintenance, la réparation et la révision complètes des systèmes ELTA, une des principales entreprises israéliennes d'électronique de défense dont elle est la filiale, aux clients indiens du secteur de la défense. "L'IAI mène un large éventail d'activités de collaboration et d'acquisitions dans le monde entier et fournit des systèmes avancés en étroite collaboration avec les forces armées indiennes pour développer et produire des technologies de pointe", a déclaré le PDG de IAI Boaz Levy.

"L'acquisition d'HELA Systems reflète notre transformation stratégique visant à fournir un accès direct et rapide aux solutions supérieures d'ELTA afin de soutenir pleinement la vision ‘fabriquer en Inde’", a quant à lui dit le vice-président de l'IAI et PDG d'ELTA, Yoav Turgeman.

AP Photo/Oded Balilty Israel Aerospace Industries

Les systèmes et technologies de pointe d'IAI sont utilisés de manière opérationnelle par les trois armées indiennes et par d'autres agences gouvernementales. Israël collabore étroitement avec l’armée indienne, entre autres par l’intermédiaire de IAI depuis plus de trente ans.