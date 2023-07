Cisjordanie : les roquettes tirées depuis Jénine sur une implantation ne comportaient pas de charge explosive

Un groupe terroriste palestinien se faisant appeler le Bataillon Al-Ayyash, associé à la branche armée du Hamas, avait annoncé avoir lancé les roquettes

Après les tirs de deux roquettes artisanales depuis Jénine en direction de l’implantation israélienne de Shaked, lundi, les démineurs israéliens ont annoncé mardi que les missiles ne contenaient pas de charges explosives. Un groupe terroriste palestinien se faisant appeler le Bataillon Al-Ayyash, associé à la branche armée du Hamas, avait annoncé avoir lancé les roquettes.

AFP / JACK GUEZ Illustration - Des démineurs israéliens inspectent les restes d'une roquette

Une vidéo publiée par le groupe terroriste sur Telegram signalant les tirs sur l'implantation, montrait un projectile dans un lanceur, mais pas son lancement. Lors d'investigations lancées par Tsahal après ces déclarations, deux trépieds et deux restes de roquettes improvisées ont été trouvés près de l'implantation juive de Shaked, confirmant les dires du groupe terroriste. Les deux tubes de fer localisés ne comportaient pas de tête de fusée ni d'ailettes à l'arrière, ce qui indique que le projectile artisanal n'a pas pu parcourir plus de cinq mètres.

Le groupe a affirmé avoir lancé plusieurs roquettes sur des implantations et des villes du nord d'Israël au cours de ces derniers mois. Bien que ces tirs aient échoué, les débris d'une roquette ont été trouvés dimanche dans la ville de Ram-On, dans le nord du pays.

Il y a environ deux semaines, le bataillon a publié une vidéo montrant une tentative de lancement de roquettes vers la localité de Ram-On, au sud d'Afula. Dans le message officiel sur Telegram, les responsables terroristes ont écrit : "Dans le cadre de la préparation, du développement et de la rupture de l'équation avec l'occupation, nous avons réussi à lancer deux missiles "Qassam 1" vers Ram On". "Nous disons à l'occupation et aux colons que bientôt les roquettes Qassam tomberont sur vos têtes dans toute la région de Cisjordanie", a menacé le groupe terroriste.