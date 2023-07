Une tentative du groupe terroriste visant à endommager la clôture frontalière près de Zar'it a été déjouée mercredi par l'armée israélienne

Le chef du groupe terroriste libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé mercredi d'attaquer Israël si l'État hébreu tentait d'enlever une tente installée par son groupe à la frontière non officielle avec le Liban. Ces déclarations interviennent après une série d'incidents le long de cette frontière, dont une tentative du groupe terroriste visant à endommager la clôture frontalière près de Zar'it, déjouée par l'armée israélienne.

Les tensions se sont intensifiées le mois dernier lorsque Israël a cherché à retirer deux tentes placées par le Hezbollah dans la région contestée du mont Dov, également connue sous le nom de "fermes de Shebaa". L'une des tentes a été enlevée après que des menaces d'affrontement armé aient été proférées par Israël envers le Hezbollah. Cependant, Nasrallah a déclaré que l'autre tente resterait en place.

"Israël n'osera pas faire un pas sur le territoire contre la tente, car il sait ce qui se passera", a déclaré M. Nasrallah, à l'occasion du 17e anniversaire de la deuxième guerre du Liban. "Si la tente est touchée, nous ne resterons pas silencieux. Les jeunes de la résistance ont reçu l'ordre d'agir si une attaque israélienne est menée contre la tente", a-t-il ajouté.

AP Photo/Mohammad Zaatari Des soldats de la paix de l'ONU patrouillent du côté libanais de la frontière israélo-libanaise dans le village de Wazzani, jeudi 6 juillet 2023.

Nasrallah a nié que le Hezbollah tente de délimiter la frontière terrestre en plaçant les tentes, affirmant qu'elles ont été érigées à l'intérieur du territoire libanais. Il a ajouté que le Liban devait prendre des mesures décisives pour reprendre, "sans aucune condition préalable", la ville de Ghajar, qui se trouve à cheval entre les deux pays, à la frontière non officielle. L'État hébreu a érigé un mur autour de la partie israélienne de la localité, ce qui a suscité des plaintes de Beyrouth. Le Hezbollah a accusé les Nations Unies de ne pas agir contre Israël pour la construction de la clôture frontalière, qui aurait précédé l'installation des tentes.

IDF Un bulldozer de Tsahal effectue des travaux à la frontière libanaise, le 2 juillet 2023

De leur côté, les responsables de l'armée israélienne ont qualifié les activités accrues du Hezbollah dans la région de "provocations". Mercredi, l'armée israélienne a fait exploser une grenade assourdissante pour dissuader un groupe d'activistes libanais, identifiés plus tard comme membres du Hezbollah, qui tentaient d'endommager la clôture. Plus tard, les forces israéliennes ont tiré des coups de semonce sur des combattants du Hezbollah qui avaient lancé des feux d'artifice et allumé des incendies près de la ville de Metula, dans le nord d'Israël.