Zelensky : "J'ai invité Netanyahou en Ukraine, mais il n'est pas encore venu"

Le président ukrainien a souligné que son pays avait demandé à Israël de lui fournir des aides militaires, mais que cette demande n'avait pas été satisfaite

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé mercredi qu'il avait invité le Premier ministre Benjamin Netanyahou à se rendre en Ukraine, mais que ce dernier n'avait pas encore accepté cette invitation. Lors d’une interview accordée à la chaîne publique israélienne Kan 11 News, le président ukrainien a souligné que son pays avait également demandé à Israël de lui fournir des aides militaires, mais que cette demande n'avait pas été satisfaite.

"M. Netanyahou a été invité à Kiev et j'ai également invité les deux Premiers ministres qui l'ont précédé en Ukraine. Entre-temps, les Premiers ministres changent, et le résultat est le même", a déclaré le président ukrainien. Il a rappelé que son pays avait formulé il y a plusieurs mois des demandes auprès d’Israël pour recevoir le Dôme de fer et d’autres systèmes de défense aérienne, "mais le résultat est à l'image de l'exemple des Premiers ministres. Des mois se sont écoulés, sans résultat".

Haim Zach / GPO Benjamin Netanyahou pendant une conférence à Jérusalem (Haim Zach / GPO)

Il a toutefois affirmé que l'Ukraine reste « très intéressée par la préservation des relations importantes, historiques et étroites que nous avons avec Israël. »

Israël a livré plusieurs tonnes d'aide humanitaire et d'équipements défensifs à l'Ukraine depuis le début de la guerre, mais s'est abstenu de vendre des armes de pointe à Kiev, craignant qu'une telle démarche ne crée des tensions avec la Russie et ne nuise aux intérêts sécuritaires israéliens en Syrie.

IDF Spokesperson Unit Une batterie de défense "Dôme de Fer"

Zelensky a critiqué le gouvernement précédent et a dénoncé l'absence d'aide d'Israël pendant la guerre avec la Russie, affirmant que son pays n'avait "rien reçu" d'Israël.

Il a ensuite fait volte-face et a déclaré qu'il voyait une "tendance positive" dans les relations entre Kiev et Israël après que les deux pays ont partagé des renseignements sur l'utilisation présumée par la Russie de centaines de drones iraniens dans le cadre de la guerre en Ukraine.