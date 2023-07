Israël accuse l'Iran d'avoir planifié l'attentat contre son ambassade à Bakou

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, est parti mercredi soir pour une visite officielle en Azerbaïdjan

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré mercredi que l'Iran était responsable d'un complot déjoué ces derniers jours visant à attaquer l'ambassade d'Israël en Azerbaïdjan. Lors d'une visite officielle en Serbie, M. Cohen a affirmé que "Téhéran est derrière cette tentative" et a qualifié le terrorisme iranien de menace mondiale. Il a cité des tentatives d'attaques contre des Israéliens et des Juifs en Azerbaïdjan, à Chypre et en Grèce, soulignant que l'Iran avait financé et donné des instructions à des cellules terroristes impliquées dans ces incidents.

Parallèlement, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, est parti mercredi soir pour une visite officielle à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, à l'invitation du président et du ministre de la Défense de ce pays. "Cette visite est une nouvelle étape dans les relations toujours plus étroites entre Israël et l'Azerbaïdjan et s'inscrit dans le contexte d'une période riche en défis sécuritaires", a-t-il affirmé avant son départ. "Je présenterai avec précision aux Azéris le danger mondial que représentent les armes nucléaires militaires entre les mains de l'Iran, je leur détaillerai les actions dangereuses que l'Iran mène à l'intérieur des frontières d'Israël et tente de mener dans l'ensemble du Moyen-Orient", a-t-il ajouté.

Israël a renforcé ses relations avec l'Azerbaïdjan, un pays musulman à majorité chiite et proche de la Turquie, qui partage une frontière avec l'Iran. En mars, le ministre des Affaires étrangères azéri, Jeyhun Bayramov, s’est rendu Israël pour inaugurer la première ambassade de son pays. Le président Isaac Herzog s'est également rendu en Azerbaïdjan en mai pour discuter de la menace iranienne et des relations bilatérales.

Israël est l'un des principaux fournisseurs d'armes de l'Azerbaïdjan. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Israël a fourni 69 % des principales importations d'armes de Bakou entre 2016 et 2020, ce qui représente 17 % des exportations d'armes de Jérusalem au cours de cette période.