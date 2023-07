USA : Ilhan Omar boycottera le discours d'Isaac Herzog devant le Congrès

La représentante connue pour ses positions anti-israéliennes a condamné les opérations antiterroristes menées par Tsahal en Cisjordanie

La représentante américaine Ilhan Omar (parti démocrate), connue pour ses positions anti-israéliennes, a annoncé mercredi qu'elle comptait boycotter le discours que doit prononcer le président israélien Isaac Herzog lors d'une session conjointe du Congrès, prévue la semaine prochaine. Dans un long message sur Twitter dans lequel elle s'en prend au gouvernement israélien, Mme Omar a écrit : "Il est hors de question que j'assiste au discours d'une session conjointe d'un président dont le pays m'a bannie et a refusé à Rashida Tlaib la possibilité de voir sa grand-mère".

AP Photo/Jim Mone La représentante Rashida Tlaib et sa collègue Ilhan Omar

En 2019, Israël a annoncé qu'il interdisait l'entrée de Mme Omar et de sa collègue Rashida Tlaib sur son territoire en raison de leur soutien au BDS.

"Nous ne devrions pas inviter le président d'Israël - un gouvernement qui, sous son Premier ministre actuel, a interdit aux deux premières femmes musulmanes élues au Congrès de se rendre dans le pays - à prononcer un discours commun devant le Congrès", a-t-elle ajouté.

"Cette déclaration intervient au moment où le gouvernement israélien met en place ce que les experts juridiques décrivent comme un coup d'État judiciaire visant à centraliser le pouvoir et à saper les contrôles de ce pouvoir, ce qui a provoqué des mois de manifestations de masse contre le gouvernement dans tout Israël", a ajouté M. Omar.

"Et surtout, cela se produit au cours de l'année la plus meurtrière de l'histoire pour les Palestiniens en Cisjordanie, immédiatement après la plus grande incursion d'Israël en Cisjordanie occupée depuis deux décennies, une incursion qui a rasé des pâtés de maisons et tué au moins une douzaine de personnes", a-t-elle martelé, faisant allusion à l’opération antiterroriste d’envergure menée par l’État hébreu à Jénine visant à endiguer les attaques terroristes contre des Israéliens.

Amos Ben-Gershom (GPO Le président Isaac Herzog

"Il s'agit là de tendances très préoccupantes, surtout si l'on tient compte du fait que nous fournissons à Israël une aide militaire annuelle de près de 4 milliards de dollars", a poursuivi Mme Omar.

Au début de l’année, la Chambre des représentants a voté le retrait de Mme Omar de la commission des affaires étrangères de la Chambre en raison de ses déclarations antisémites passées.