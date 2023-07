Les forces de sécurité belges formées en Israël à la lutte contre l'antisémitisme

"Le programme dote les participants des connaissances et des compétences nécessaires pour lutter efficacement contre les actes de violence antisémites"

Une délégation des forces de sécurité belge a participé cette semaine en Israël à un programme de formation visant à les doter des outils nécessaires pour lutter efficacement contre l'antisémitisme. La délégation de 35 personnes, dont des officiers de police de haut rang, est venue dans l’État hébreu à l’invitation du ministère israélien des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme, a rapporté le Jerusalem Post.

i24NEWS Screenshot Le ministre israélien des Affaires de la diaspora , Amichai Chikli

Selon le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, cette initiative vise à répondre au problème urgent des incidents antisémites et à renforcer les liens entre les forces belges chargées de la sécurité de la communauté juive. Le programme de formation comprenait des éléments théoriques et pratiques, couvrant un large éventail de sujets. "Le programme dote les participants des connaissances et des compétences nécessaires pour lutter efficacement contre les actes de violence antisémites", a indiqué le ministre.

La délégation, accompagnée de l’ambassadeur de Belgique en Israël Jean-Luc Bodson et du bourgmestre d'Anvers, où vit une importante communauté juive, Bart De Wever, a notamment visité le musée de la Shoah de Yad Vashem et la vieille ville de Jérusalem.

AP Photo/Virginia Mayo, File Illustration - Membres de la communauté ultraorthodoxe d'Anvers, en Belgique

Il s'agit de la troisième délégation venue cette année à l’initiative du ministère de la Diaspora. Une délégation des trois États baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie) et une brésilienne ont déjà bénéficié de cette formation. Les efforts du ministère visent à favoriser une meilleure compréhension su sionisme et à assurer la sécurité et le bien-être des communautés juives dans le monde entier, a expliqué le ministère.