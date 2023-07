Netanyahou somme son ambassadeur aux Etats-Unis de "redoubler d'efforts" pour obtenir une invitation (média)

Le Premier ministre n'a toujours pas été invité à la Maison-Blanche depuis son retour au pouvoir

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est emporté contre l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Mike Herzog, lors d'une réunion la semaine dernière, au sujet des liens tendus entre son gouvernement et l'administration Biden, a rapporté dimanche la chaîne d'information Channel 13.

Des sources diplomatiques non identifiées ont déclaré à la chaîne que le motif principal de colère de M. Netanyahou était l'absence d'invitation à la Maison Blanche depuis son retour au pouvoir à la fin du mois de décembre. "Vous devriez faire plus d'efforts pour obtenir une invitation à la Maison Blanche", aurait dit M. Netanyahou à M. Herzog. Ce dernier aurait répondu qu'il travaillait depuis des mois avec l'administration américaine pour fixer une date.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP La Maison Blanche à Washington

La chaîne israélienne cite également des sources diplomatiques selon lesquelles M. Netanyahou est mécontent du voyage du président Isaac Herzog cette semaine à New York et à Washington, qui comprendra une rencontre avec le président américain Joe Biden à la Maison Blanche. M. Netanyahou a déclaré à l'ambassadeur - qui est le frère du président - qu'il pensait que ce voyage donnerait à la Maison Blanche la légitimité nécessaire pour éviter d'inviter le Premier ministre dans un avenir proche. Dimanche dernier, l'actuel président américain avait déclaré que le gouvernement du Premier ministre Netanyahou était "le gouvernement israélien le plus extrémiste" qu’il ait jamais vu. "Netanyahou a été le premier à appeler Biden pour le féliciter après l'élection présidentielle, et il n'a même pas encore été invité à la Maison Blanche", a pointé l'ancien président américain, Donald Trump, lors d'une conférence d'une organisation juive américaine il y a quelques jours. Le Premier ministre israélien a récemment indiqué qu’il avait été invité à se rendre en Chine pour rencontrer Xi Jinping, un geste que beaucoup interprètent comme un signe de défiance de Benjamin Netanyahou par rapport à Joe Biden.