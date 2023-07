Israël : mise en garde des vétérans du Shin Bet sur les risques sécuritaires de la poursuite de la réforme

Au moins 180 pilotes et réservistes ont déjà informé directement leurs commandants qu'ils pourraient cesser de servir

Quelque 800 vétérans du service de sécurité intérieure du Shin Bet ont averti dimanche soir, dans une lettre adressée au ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et au Premier ministre Benjamin Netanyahu, que la poursuite du processus législatif sur la réforme judiciaire constituait un "danger immédiat pour la sécurité de l'État".

La lettre, signée par "les vétérans du Service général de sécurité pour la défense de la démocratie", a été envoyée dans une période de fortes tensions autour du projet de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou, et alors qu'un nombre croissant de réservistes refuse de servir pour protester contre l'avancée de la réforme judiciaire de la coalition.

La semaine dernière, le New York Times a rapporté qu'au moins 180 pilotes et réservistes avaient déjà informé directement leurs commandants qu'ils cesseraient de servir si le parlement votait en faveur de l'abolition de la clause de raisonnabilité, qui permet aux tribunaux d'invalider les décisions du gouvernement et des ministres sur la base de leur "caractère raisonnable.”

IDF spokesperson Herzi Halevi

Dimanche matin, une autre lettre a été envoyée au commandant de l'unité de commando d'élite de Tsahal, dans laquelle plus de 400 réservistes actifs en plus de ceux qui ont déjà pris leur retraite, menacent d'arrêter leur service volontaire si la législation est adoptée. Dimanche soir, Ynet a révélé que Gallant avait convoqué une "réunion d'urgence" avec le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, et de hauts responsables de la défense sur la menace possible que ces désertions pourraient représenter.

David Cohen/Flash90 Le ministre de la Défense Yoav Galant et le chef d'état-major de Tsahal Herzi Halevi lors d'une visite près de la frontière avec le Liban, dans le nord d'Israël, le 16 mars 2023

Gallant et Halevi auraient convenu de soulever la question avec Netanyahu dans les prochains jours, relayant au Premier ministre les inquiétudes sur l'impact considéré comme potentiellement grave que ces refus de servir pourraient avoir sur la préparation militaire.

Le Premier ministre s'est exprimé à ce sujet devant la presse ce matin, à l'issue du conseil des ministres :

"Je veux dire quelques mots sur la démocratie. Dans une démocratie, l'armée est subordonnée au gouvernement élu et non l'inverse. Alors que dans un régime militaire, le gouvernement est subordonné à l'armée et plus précisément à un groupe au sein du armée. C'est la différence fondamentale entre une démocratie et un régime militaire. L'incitation au refus et le refus lui-même sont contraires à la démocratie et à la loi. C'est vrai pour toute démocratie, mais dans notre démocratie, l'incitation et le refus mettent directement en danger la sécurité de tous les citoyens israéliens. Ils nuisent à la dissuasion contre nos ennemis qui peuvent facilement être tentés d'actes d'agression contre nous, et ils sapent la discipline au sein de l'armée, qui est la base de l'existence de l'armée en premier lieu. Il n'est pas possible qu'il y ait un groupe au sein de l'armée qui menace le gouvernement élu. Aucun pays démocratique ne peut accepter un tel diktat. Ceux qui brandissent le drapeau de la démocratie auraient dû être les premiers à s'élever contre ce phénomène.

Le refus de servir met en danger la sécurité de tous les citoyens israéliens. Le gouvernement n'acceptera pas les refus de servir et prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité et notre avenir."