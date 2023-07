Israël veut renforcer ses relations avec l'Afrique

Ce déplacement survient alors que l'Iran cherche à étendre ses activités sur le continent

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a effectué une visite diplomatique à Nairobi, la capitale du Kenya, au cours de laquelle il a rencontré son homologue et d'autres dirigeants africains. "Le Kenya est un allié clé d'Israël en Afrique de l'Est, qui contribue à élargir le cercle de paix et de normalisation, et à confirmer la position d'Israël en tant qu'observateur au sein de l'Organisation de l'Union africaine", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L'objectif de la visite est de renforcer les relations avec l'Afrique dans le contexte de la tentative iranienne d'étendre ses activités sur le continent.

"La visite diplomatique à Nairobi revêt une importance régionale et stratégique dans le contexte des tentatives de l'Iran d'étendre son influence sur le continent", a affirmé M. Cohen alors que la tournée africaine du président iranien Ibrahim Raïssi s'est achevée vendredi dernier.

La position régionale du Kenya en fait un partenaire clé d'Israël dans la région de l'Afrique de l'Est. L'appartenance du Kenya au conseil d'administration de l'Agence internationale de l'énergie atomique lui permet d'influencer la surveillance internationale des violations du programme nucléaire iranien. "Je remercie le président du Kenya, M. Ruto, et le ministre des Affaires étrangères, M. Mutua, pour leurs efforts visant à promouvoir la position d'Israël sur le continent et à ouvrir des portes à l'État d'Israël dans les pays du continent avec lesquels nous n'avons pas encore de relations diplomatiques", a-t-il affirmé. "Nous continuerons à renforcer les liens économiques avec le Kenya dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et de la cybernétique, en particulier à la lumière de la décision du Kenya de confier à Israël la direction de son projet national de cybernétique", a poursuivi le ministre israélien.

Le Kenya et Israël ont établi des relations diplomatiques en décembre 1963.