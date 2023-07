Cette conversation fait figure de geste d'apaisement de la part de Joe Biden envers Benjamin Netanyahou

Benjamin Netanyahou s'est entretenu lundi soir par téléphone avec Joe Biden. Un communiqué du bureau du Premier ministre israélien a souligné que la conversation avait été "longue et chaleureuse", et qu'elle visait "au renforcement de l'alliance entre les deux pays". La menace iranienne "et ses métastases" ont été évoquées, ainsi que l'élargissement du cercle de la paix régionale. Les efforts pour apaiser les tensions en Cisjordanie ont également au menu de la discussion.

Il a enfin été question de la réforme judicaire, dossier qui cristallise les tensions entre les deux hommes depuis ces derniers mois. Benjamin Netanyahou a notamment informé le président américain de son intention de faire adopter la réduction de de la clause de raisonnabilité, tout en recherchant un large consensus public sur la suite du processus législatif durant les congés parlementaires estivaux.

Lors de leur conversation, Joe Biden a convié le Premier ministre israélien à le rencontrer prochainement à Washington. Cette invitation, à laquelle Benjamin Netanyahou a répondu positivement, est la première du président américain à l'adresse du Premier ministre israélien depuis son retour au pouvoir.

Avant même que le contenu de cette conversation ne soit connu, cet appel faisait déjà figure de geste d'apaisement de la part de Joe Biden envers Benjamin Netanyahou, alors que le président Herzog s'envole lundi soir pour Washington.