Le président israélien Isaac Herzog s'est envolé pour un voyage très attendu aux États-Unis

Isaac Herzog rencontrera Joe Biden, Kamala Harris, Antony Blinken ainsi que plusieurs autres hauts responsables américains

Le président israélien Isaac Herzog s'est envolé lundi soir de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv pour une visite très attendue aux États-Unis. La première étape du déplacement présidentiel aura lieu à Washington, suivie de deux jours de réunions à New York. La Maison Blanche a annoncé que le président américain Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris, le secrétaire d'État Antony Blinken ainsi que plusieurs autres hauts responsables rencontreront Isaac Herzog à Washington. Cette réunion est prévue mardi à 13h10 heure locale, 20h10 heure d'Israël.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que la visite du président israélien "mettra en évidence notre partenariat et notre amitié durables", ajoutant que Joe Biden "réaffirmera l'engagement sans faille des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël". Isaac Herzog prononcera également un rare discours devant une session conjointe du Congrès, "pour commémorer le 75e anniversaire de la création de l'État d'Israël et réaffirmer la relation spéciale entre nos deux nations".

Isaac Herzog a été invité par l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et par l'actuel Kevin McCarthy, selon le porte-parole du président. Il s'agit de sa deuxième visite aux États-Unis depuis son entrée en fonction en 2021. Sa visite s'achèvera le 22 juillet, après une rencontre à New York avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des dirigeants new-yorkais et des membres de la communauté juive.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem

Dans un contexte de tensions à propos de l'Iran et de différends sur la politique intérieure israélienne, la visite revêt une grande importance. En effet, l'administration Biden tente de sauver un accord qui rétablirait le contrôle international sur le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions, ce à quoi Israël s'oppose.

Par ailleurs, dimanche, lors d'une conversation téléphonique "longue et chaleureuse", Joe Biden a enfin invité Benjamin Netanyahou à se rendre aux États-Unis. Cette invitation, à laquelle Benjamin Netanyahou a répondu positivement, est la première du président américain à l'adresse du Premier ministre israélien depuis son retour au pouvoir. L'entrevue pourrait toutefois ne pas se dérouler à la Maison Blanche, mais plutôt en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre.