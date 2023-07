Au moins 180 pilotes et réservistes ont déjà informé leurs commandants qu'ils cesseraient de servir si la clause de raisonnabilité de la réforme était adoptée

Entendu ce mardi par la commission des affaires étrangères et de la sécurité du parlement israélien, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a mis en garde contre les préjudices qui pourraient résulter de la désobéissance des réservistes opposés à la réforme judiciaire: "Les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés exigent que nous maintenions impérativement notre niveau de préparation ainsi que notre cohésion. Ceux qui appellent à la non-mobilisation nuisent à Tsahal et à la sécurité du pays", a déclaré Herzi Halevi.

Des propos qui font écho à ceux prononcés par Benjamin Netanyahou lundi, alors qu'un nombre croissant de réservistes de Tsahal appelle à ne pas se présenter aux entraînements dans l'espoir de faire plier le gouvernement et de le pousser à renoncer à la réforme.

"Dans une démocratie, l'armée est subordonnée au gouvernement élu et non l'inverse. C'est la différence fondamentale entre une démocratie et un régime militaire. L'incitation au refus et le refus lui-même sont contraires à la démocratie et à la loi. Ceci est vrai pour toute démocratie, et encore plus pour la nôtre, car l'incitation et le refus mettent directement en danger la sécurité de tous les citoyens israéliens", a affirmé le Premier ministre israélien.

Cette situation inédite a également incité près de 800 vétérans du service de sécurité intérieure du Shin Bet à adresser une lettre au ministre de la Défense Yoav Gallant et au Premier ministre les avertissant que la poursuite du processus législatif sur la réforme judiciaire constituait un "danger immédiat pour la sécurité de l'État".

Au moins 180 pilotes et réservistes auraient déjà informé leurs commandants qu'ils cesseraient de servir si le Parlement votait en faveur de l'abolition de la clause de raisonnabilité qui constitue l'un des aspects de la réforme judiciaire promue par le gouvernement.