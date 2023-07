"La version américaine du communiqué ne fait même pas mention de l'invitation, qui n'a en réalité pas été émise par la Maison Blanche"

Benjamin Netanyahou aurait enfin été invité aux États-Unis par le président américain Joe Biden, après une conversation téléphonique "longue et chaleureuse" entre les deux dirigeants. C'est en tout cas l'information relayée par le bureau du Premier ministre et les médias israéliens lundi soir. Mais cette invitation tardive et tant attendue par Benjamin Netanyahou - qui faisait les frais du mécontentement américain sur la réforme judiciaire -, pourrait avoir été quelque peu survendue aux médias. L'"entrevue", plus que "l'invitation", pourrait ne pas se dérouler à la Maison Blanche, mais plutôt en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre.

L’ancien ambassadeur d’Israël en France, Daniel Shek a ainsi nuancé la portée de cette conversation: "Tout le monde connaît la sensibilité actuelle entre les deux personnages, donc cette conversation mérite de l’attention", a-t-il analysé sur le plateau d’i24NEWS: "Les communiqués américain et israélien diffèrent. La version écrite des Américains ne fait même pas mention de l'invitation, qui n'a en réalité pas été émise par la Maison Blanche. Leur rencontre aura lieu ultérieurement aux États-Unis", a-t-il dit. Selon lui, Israéliens et Américains ont interprété différemment cette invitation. "Des sujets sont évoqués dans les deux communiqué mais de façon très différente".

"L’invitation de Benjamin Netanyahou est mentionnée dans la version israélienne alors que le compte-rendu américain n’en parle absolument pas", a poursuivi Daniel Shek. "Le compte-rendu oral du porte-parole du Conseil national de sécurité indique juste que les deux hommes se rencontreront avant la fin de l’année aux États-Unis", sans aucun mention d’une invitation officielle à la Maison Blanche. "La rencontre qui aura probablement lieu en marge de l'Assemblée générale de l’ONU à New York est bien différente d’une visite officielle à Washington", a jugé l’ancien ambassadeur.

GPO Illustration - Benjamin Netanyahou au téléphone avec le président américain Joe Biden

Compte tenu de la crise politique actuelle entre Israël et les États-Unis, l’arrivée du président israélien Isaac Herzog en visite officielle à Washington ce mardi, invité avant son Premier ministre, est un "message clair que veut envoyer la Maison Blanche". "Les relations israélo-américaines ne sont pas entamées, mais de forts différends concernent la réforme judiciaire, que l’administration Biden considère comme très problématique", a conclu Daniel Shek.