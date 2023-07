Joe Biden s'est engagé à ce que l'Iran ne parvienne "jamais" à se doter d'une arme nucléaire"

Dans sa déclaration publique avec le président Isaac Herzog, le président américain Joe Biden s'est engagé, mardi, à ce que l'Iran ne parvienne "jamais" à se doter d'une arme nucléaire et à ce que l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël soit "inébranlable".

M. Biden n'a pas fait référence à la lutte pour la réforme judiciaire, mais M. Herzog l'a mentionnée, en affirmant qu'elle faisait l'objet de "débat houleux". "La démocratie israélienne est solide, forte et résistante. Nous devrions toujours essayer de trouver un consensus à l'amiable", a-t-il affirmé. M. Herzog a également dit que son "cœur est en Israël" aujourd'hui, alors que de nombreuses manifestations contre le gouvernement secouent le pays. "J'ai été heureux de savoir que vous aviez parlé avec le Premier ministre Netanyahou, une conversation qui s'est concentrée sur notre coopération militaire et sécuritaire. En effet, certains de nos ennemis pensent parfois que le fait que nous puissions avoir des différends a un impact sur notre lien indéfectible, et je crois sincèrement que, s'ils savaient à quel point notre coopération s'est développée ces dernières années en atteignant de nouveaux sommets, ils ne penseraient pas de la sorte", a affirmé M. Herzog.

"Vous savez que mon amour pour Israël est profond", a déclaré M. Biden, affirmant que l'amitié entre les États-Unis et Israël est "indéfectible". "L'engagement de l'Amérique envers Israël est ferme, inébranlable", a-t-il souligné.

"Cela fait 75 ans, c'est difficile à croire [...]. Ensemble nous travaillons pour apporter plus de stabilité au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de travail, nous avons encore beaucoup à faire, mais il y a des progrès", a affirmé le président démocrate.

"L'année dernière, nous avons organisé le plus grand rassemblement d'Arabes et d'Israéliens depuis dix ans et nous avons résolu le différend sur la frontière maritime entre Israël et le Liban. Nous avons ouvert l'espace aérien d'Israël au-dessus de l'Arabie saoudite et d'Oman après notre visite dans ces pays, et nous avons réuni les Israéliens et les Palestiniens au niveau politique à Charm el-Cheikh", a-t-il poursuivi.

Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Le président Isaac Herzog et le président américain Joe Biden à la Maison Blanche, le mardi 18 juillet 2023

"Comme je l'ai affirmé hier au Premier ministre Netanyahou, l'engagement des États-Unis envers Israël est ferme et inébranlable. Nous sommes également déterminés à faire en sorte que l'Iran ne se dote jamais d'une arme nucléaire", a réitéré le président américain.

A l'issue de leur rencontre d'une demi-heure, Isaac Herzog a affirmé s'être entretenu du Liban, de l'Iran et des questions relatives à Israël. Ce fut une "merveilleuse rencontre", a-t-il affirmé en arguant que l'intérêt des États-Unis pour la réforme judiciaire "découle d'une profonde inquiétude" et d'une préoccupation pour le bien-être d'Israël". "Israël est très important pour le monde, pour la région et pour les États-Unis", a-t-il ajouté.

AP Photo/Jacquelyn Martin Le président israélien Isaac Herzog s'adresse aux médias à l'extérieur de la Maison-Blanche après avoir rencontré le président Joe Biden, le mardi 18 juillet 2023, à Washington.

M. Herzog a estimé que l'intérêt de la Maison Blanche et de la communauté internationale pour la réussite d'Israël est "une raison supplémentaire de parvenir à un accord et à un compromis".

Le président israélien a atterri mardi à Boston aux États-Unis et s'est rendu à Washington. Il se rendra ensuite à New York pour deux journées de réunion.

La Maison Blanche a annoncé que le président américain Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris, le secrétaire d'État Antony Blinken ainsi que plusieurs autres hauts responsables rencontreront Isaac Herzog à Washington.Isaac Herzog prononcera également un rare discours devant une session conjointe du Congrès, "pour commémorer le 75e anniversaire de la création de l'État d'Israël et réaffirmer la relation spéciale entre les deux nations".