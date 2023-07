Jérusalem : un pasteur prié de retirer sa croix au Mur occidental

L'Allemagne a présenté une protestation officielle au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem

Un incident inhabituel s'est produit ce mercredi au Mur occidental, avivant un peu plus les tensions entre Chrétiens et Juifs dans la vieille ville de Jérusalem. Alors qu'il accompagnait la ministre de l'Éducation allemande sur le site, le père Nicodemus Schnabel, pasteur principal de l'Église allemande de la capitale israélienne, s'est vu demander par une employée de la Western Wall Heritage Foundation, qui gère le lieu, de retirer sa croix. Un traitement qu'il a qualifié "d'humiliant".

Dans une vidéo relayée sur Twitter par un journaliste du quotidien allemand Der Spiegel, on voit des représentants locaux demander au dignitaire chrétien d'enlever le symbole religieux qu'il porte autour du cou. Selon le père Nicodemus, on lui aurait demandé de couvrir sa croix, lui disant qu'elle était "très grande et qu'elle n'était pas convenable sur le lieu saint juif". Il lui aurait été également précisé que la même demande était faite à chaque clerc chrétien qui se rendait sur le site. Sur les images, le père Nicodemus exprime son incompréhension face à cette requête, expliquant à cette dame qu'enlever ou couvrir sa croix constituait un "acte difficile". Il accuse ensuite celle-ci de ne pas respecter sa religion et de restreindre ses droits humains.

Après l'événement, l'abbé a écrit sur Twitter : "Malheureusement, cette belle visite matinale de la vieille ville ne s'est pas bien terminée. Ça fait mal de voir comment le climat dans cette ville change de plus en plus sous le nouveau gouvernement. Jérusalem est assez grande pour tout le monde."

La Western Wall Heritage Foundation a réagi à l'incident, déclarant : "Nous sommes désolés pour la détresse causée. Le Mur occidental est ouvert à tous. Il convient de souligner qu'il n'existe pas de procédures ni de règlements sur cette question sur l'esplanade du Mur occidental. Notre hôtesse a poliment demandé s'il était possible de recouvrir la croix pour éviter des désagréments comme ceux qu'on a pu voir récemment dans la veille ville, par souci de respect du lieu. Mais elle a ensuite respecté le refus de cette personne. A aucun moment, l'entrée du site n'aurait été refusée à cette personne pour un tel motif."

Suite à l'incident, les Allemands ont présenté une protestation officielle au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, qui a lui-même contacté d'urgence le Fonds du patrimoine du mur occidental. D'autres sources liées à la gestion du site ont déclaré avoir toujours demandé aux visiteurs avec des croix proéminentes de les couvrir afin de respecter le lieu, et de ne pas heurter la sensibilité des fidèles juifs.

Des responsables politiques à Jérusalem ont commenté l'incident, estimant que trop d'événements récents donnaient le sentiment d'une hostilité entre Juifs et Chrétiens, et que cela était très préjudiciable à la réputation d'Israël.

En déplacement à Ramallah, la délégation allemande qui a dirigé la visite du Mur Occidental, a déclaré être "entièrement solidaire de l'abbé et partager son inquiétude concernant la réduction de l'espace pour certaines religions à Jérusalem". "C'est le respect mutuel et la tolérance qui font le caractère unique de la Ville Sainte", a-t-elle ajouté.

AHMAD GHARABLI / AFP Eglise du Saint-Sépulcre à Jérusalem

Mais certains dénoncent déjà un double langage chez le pasteur Schnabel. Ce chef du monastère bénédictin de Jérusalem (la Dormition) et ancien conseiller du ministère allemand des Affaires étrangères, mène ces derniers mois une campagne très médiatisée en Allemagne et dans le monde chrétien sur le sort des chrétiens en Israël, et le harcèlement dont ils font l'objet à Jérusalem, subissant insultes et crachats. Or dans une interview télévisée en 2016, le prêtre avait témoigné qu'il cachait spontanément sa croix lorsqu'il se rendait dans des lieux saints d'autres religions, notant que les Juifs retiraient également leur kippa lorsqu'ils entraient dans une église.

Délesté de sa croix, il avait alors invité le journaliste à se promener avec lui dans les rues de la vieille ville pour lui montrer les réactions positives des habitants de Jérusalem à son égard. Il avait expliqué à l'époque que les prêtres qui marchent avec leur croix sur la poitrine peuvent effrayer ou provoquer des critiques à Jérusalem, et qu'il se faisait un devoir de ménager les sensibilités. Il avait alors précisé retirer ou cacher de lui-même sa croix lorsqu'il se rendait au Mur occidental ou dans une mosquée.