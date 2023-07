Discours de Herzog devant le Congrès : une occasion de resserrer des relations mises à l'épreuve

Une poignée d'élus démocrates a prévu de boycotter le discours du président israélien devant les deux chambres du Congrès réunies en session plénière

Le président israélien Isaac Herzog va prononcer une allocution en anglais mercredi devant le Congrès américain, dans un contexte de tensions au sein du parti démocrate concernant le soutien des États-Unis à Israël.

Isaac Herzog a été reçu mardi à la Maison Blanche par le président Joe Biden, qui a salué la relation "indestructible" entre les Etats-Unis et Israël. Tout au long de cette visite de deux jours, Herzog a mis en avant la "force" de la démocratie israélienne, sans nier les défis.

De son côté, le président américain a exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à faire adopter son projet de réforme judiciaire sur la base d'un consensus. Joe Biden a reconnu un "débat animé" sur ce projet, tout en soulignant la "santé, la force et la résilience" de la démocratie israélienne.

Dans la matinée, Isaac Herzog a assisté à un petit-déjeuner de travail à son hôtel à Washington avec le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avant de se rendre au Congrès.

"Le président (Isaac Herzog) est un symbole d'unité rare dans une société polarisée et un atout précieux pour Israël", a déclaré mardi le haut élu démocrate à la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Gregory Meeks, saluant ses efforts pour "réunir toutes les parties et parvenir à un consensus" sur la réforme.

Sa visite, qui coïncide avec le 75e anniversaire d'Israël, est l'occasion pour Washington de réaffirmer son soutien "indéfectible" à l'allié israélien.

Mais la visite de président Herzog a suscité des remous chez les élus démocrates. Une poignée d’entre eux a promis de boycotter le discours du président israélien devant les deux chambres du Congrès réunies en session plénière mercredi à 19 heures (heure israélienne). La controverse a donné lieu à des accusations d'antisémitisme. A tel point que le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a fait voter une résolution mardi condamnant l'antisémitisme et assurant le soutien sans faille des Etats-Unis à Israël, en réponse à une élue de l'aile gauche du parti démocrate, Pramila Jayapal, qui a récemment qualifié Israël d'"Etat raciste".

Mandel NGAN / AFP La représentante américaine Pramila Jayapal s'exprime lors d'une interview télévisée au Capitole à Washington,

Sous pression, elle s'est rétractée et s'en est excusée, mais les républicains sont vent debout et exigent qu'elle soit démise de la tête du groupe parlementaire progressiste à la chambre basse. Dans un communiqué, 43 élus démocrates ont affirmé qu'ils "ne laisser(aient) jamais des voix anti-sionistes qui encouragent l'antisémitisme saper et venir perturber le fort consensus parmi les deux partis soutenant la relation entre les Etats-Unis et Israël, qui existe depuis des décennies".

Après son discours au Congrès, M. Herzog doit rencontrer les élus du groupe parlementaire Abraham Accords, mis en place l'année dernière en soutien à la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes.