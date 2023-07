Programme d'exemption de visa US : Israël teste l'accès-libre des Américano-palestiniens sur son territoire

L'Etat hébreu cherche depuis longtemps à accéder à ce programme, qui permettrait à ses citoyens de se rendre aux États-Unis sans demander de visa au préalable

Israël va lancer à partir de jeudi un test d'un mois visant à permettre aux Palestiniens ayant la nationalité américaine et vivant en Cisjordanie de se rendre sur le territoire israélien librement et sans inspection, a rapporté mercredi l'agence Reuters, citant des sources diplomatiques.

Ce test, qui sera supervisé par une délégation du département d'État américain, doit conditionner la suite du processus de la candidature d'Israël à l'adhésion au programme américain d'exemption de visa. L'Etat hébreu cherche depuis longtemps à accéder à ce programme, qui permettrait à ses citoyens de se rendre aux États-Unis sans demander de visa au préalable. Mais les progrès de la candidature israélienne ont été entravés par les restrictions imposées à l'entrée en Israël des Américains d'origine palestinienne résidant en Cisjordanie.

Dans le cadre de cet essai, les sources ont déclaré que les Américains palestiniens de Cisjordanie seraient en mesure d'entrer et de sortir de l'aéroport Ben Gourion. Jusqu'à présent, ils devaient généralement passer par la Jordanie voisine, traverser la Cisjordanie par voie terrestre et faire face à des restrictions s'ils voulaient ensuite entrer en Israël. Ils pourront également commencer à utiliser les nouveaux formulaires israéliens en ligne pour demander l'entrée en Israël aux points de passage en Cisjordanie en tant que touristes américains, ont déclaré les sources.

Il y a environ deux mois, un fonctionnaire américain a déclaré au réseau Al Arabiya qu'Israël ne remplissait toujours pas les conditions d'exemption de visa en raison de son refus d'autoriser le libre passage des Américains d'origine palestinienne. "L'administration américaine collabore avec Israël pour satisfaire aux exigences, telles que l'extension des privilèges réciproques à tous les citoyens américains, y compris les Américains d'origine palestinienne, pour se rendre en Israël ou y transiter", avait-il affirmé.

S'il se déroule sans encombre, les citoyens israéliens pourraient bénéficier du programme d'exemption de visa à partir du mois d'octobre. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré le mois dernier que l'essai, qu'il a qualifié de programme "pilote", était prévu pour la mi-juillet, sans donner plus de détails.

Selon l'Arab American Institute Foundation, le nombre d'Américains d'origine palestinienne dans le monde se situe entre 122 500 et 220 000. Un fonctionnaire américain a estimé que, sur ce nombre, entre 45 000 et 60 000 vivaient en Cisjordanie. Israël a cependant communiqué des chiffres inférieurs, comptabilisant entre 70 000 et 90 000 Américains d'origine palestinienne dans le monde, dont entre 15 000 à 20 000 seraient établis en Cisjordanie.