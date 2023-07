Isaac Herzog ovationné par le Congrès américain à Washington après un discours historique

Devant les élus américains, le président israélien a rappelé que "la démocratie est dans l'ADN" de l'Etat hébreu

Dans un discours historique prononcé mercredi devant les deux chambres du Congrès réunies en session plénière, dle président israélien Isaac Herzog a abordé une série de questions d'actualité brûlante, parmi lesquelles la menace nucléaire iranienne, la possibilité d'une normalisation avec l'Arabie saoudite et la controverse autour la réforme judiciaire promue par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou. L'allocution du dirigeant israélien a été saluée par de longues standing-ovations des députés et sénateurs américains.

SAUL LOEB / AFP Le président israélien Isaac Herzog s'adresse à une session conjointe du Congrès dans la Chambre des représentants du Capitole américain à Washington, DC, le 19 juillet 2023.

Isaac Herzog a qualifié le programme nucléaire iranien de "plus grand défi auquel Israël et les États-Unis sont confrontés à l'heure actuelle". Il a souligné que la quête coûteuse menée par l'Iran pour obtenir une bombe atomique découle d'une haine inébranlable pour Israël : "L'Iran est la seule nation de la planète à appeler publiquement à l'anéantissement d'une autre nation, membre de la famille des nations, l'État d'Israël, à comploter et à mettre au point des moyens pour y parvenir".

"Israël n'a pas de frontière avec l'Iran. Israël n'a pas de ressources contestées par l'Iran. Israël n'a pas de conflit avec le peuple iranien", a ajouté M. Herzog.

"Et pourtant, le régime iranien - avec ses mandataires dans tout le Moyen-Orient – s'emploie à vouloir détruire l'État d'Israël, à tuer des Juifs et à défier l'ensemble du monde libre."M. Herzog est le premier président israélien à s'adresser aux deux chambres du Congrès américain depuis son père Haïm en 1987. Cet honneur de premier plan visait à célébrer le 75e anniversaire d'Israël, alors même que les tensions entre l'administration Biden et le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou ne cessent de croître.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Les sénateurs et représentants américains applaudissent alors que le président israélien Isaac Herzog (en bas à gauche) arrive pour s'adresser à une session conjointe du Congrès dans la Chambre des représentants du Capitole américain à Washington, DC, le 19 juillet 2023.

Le président israélien n'a pas rechigné à évoquer la controverse sur la réforme judiciaire voulue par le gouvernement Netanyahou, déclarant que "ce n'est un secret pour personne qu'au cours des derniers mois, le peuple israélien s'est engagé dans un débat houleux et douloureux". Toutefois, le dirigeant a fait entendre une note d'espoir, déclarant que "le débat intense qui se déroule dans le pays, au moment même où nous parlons, est l'hommage le plus clair à la force d'âme de la démocratie israélienne".

"En tant que président d'Israël, je suis ici pour dire au peuple américain, et à chacun d'entre vous, que j'ai une grande confiance dans la démocratie israélienne. Même si nous sommes confrontés à des problèmes douloureux, tout comme vous, je sais que notre démocratie est forte et résistante. La démocratie est dans l'ADN d'Israël".

M. Herzog a abordé la rhétorique anti-israélienne choisie par certains politiques américains, notamment les élues démocrates Rashida Tlaib et Ilhan Omar. "Je ne suis pas insensible aux critiques de mes amis, y compris celles exprimées par des membres respectés de cette Assemblée. Je respecte les critiques, en particulier celles émanant d'amis. Mais les critiques à l'égard d'Israël ne doivent pas aller jusqu'à la négation du droit à l'existence de l'État d'Israël. Remettre en question le droit du peuple juif à l'autodétermination n'est pas de la diplomatie légitime, c'est de l'antisémitisme".