Israël demande à la France d'exercer son influence au Liban afin d'aider à résoudre les tensions

La 3provocation de l'organisation terroriste Hezbollah à la frontière libanaise pourrait dégénérer en une confrontation militaire"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a rencontré mercredi son homologue française Catherine Colonna à Paris. Les deux responsables ont évoqué des questions de sécurité régionale, notamment la recherche d'une solution pour apaiser les tensions avec l'organisation terroriste Hezbollah à la frontière nord avec le Liban et la lutte contre le programme nucléaire iranien. Les ministres ont également discuté de l'élargissement des accords d'Abraham et du renforcement des liens avec les pays en paix.

"L'intervention de la France contre le Liban et le Hezbollah permettra d'éviter un conflit militaire", selon le communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères.

"En septembre prochain, une décision du Conseil des gouverneurs de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) sera nécessaire pour arrêter le programme nucléaire iranien", poursuit le communiqué en soulignant que "la France peut jouer un rôle important dans l'élargissement du cercle de la paix et de la normalisation et dans le renforcement des accords de paix existants",

"La provocation de l'organisation terroriste Hezbollah à la frontière libanaise pourrait dégénérer en une confrontation militaire. J'ai demandé à mon amie, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, d'exercer l'influence de la France auprès du Liban afin d'aider à résoudre les tensions de manière efficace et rapide", a déclaré M. Cohen. Par ailleurs, "la lutte contre la menace iranienne exige que l'ensemble de la communauté internationale agisse dès maintenant. La réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA en septembre est la bonne étape pour agir contre les violations iraniennes dans le domaine nucléaire", a-t-il affirmé.

Alain Azaria / Israeli Embassy in Paris Eli Cohen et Catherine Colonna à Paris

"Les relations diplomatiques et sécuritaires entre Israël et la France sont d'une importance capitale pour les deux pays et pour la stabilité régionale. La France est un allié stratégique de l'État d'Israël qui peut jouer un rôle central dans l'élargissement des accords d'Abraham et l'ajout de nouveaux pays d'Afrique et du Moyen-Orient au cercle de la paix", conclut le communiqué.

Bastion du Hezbollah, la zone frontalière dans le sud du Liban est le théâtre d'incidents sporadiques entre les deux pays techniquement en état de guerre.

Enfin, Eli Cohen a remercié la ministre des Affaires étrangères pour l'engagement de la France à lutter contre l'antisémitisme et à protéger la communauté juive dans le pays.