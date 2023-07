Netanyahou rencontrera Erdogan en Turquie la semaine prochaine

Il s'agira de la seconde rencontre entre les deux hommes

La Turquie a annoncé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était attendu vendredi prochain afin de rencontrer Recep Tayyip Erdogan. En dépit de leur longévité commune au pouvoir, il s'agira seulement de la seconde rencontre entre les deux hommes, dont les échanges ont toujours connu plus de bas que de hauts, envenimés par l'affaire du Mavi Marmara survenue en 2010. Netanyahou s'est toujours méfié d'Erdogan et l'a même qualifié en 2018 de "dictateur antisémite", et de "dictateur" tout court un an plus tard. En réponse, le président turc avait qualifié le Premier ministre israélien de "tyran". Et les tensions ne s'étaient pas apaisées malgré les excuses et les 20 millions de dollars de dédommagement d'Israël à la Turquie dans le dossier du Mavi Marmara, Erdogan continuant à inciter à la haine contre l'Etat hébreu.

Cette entrevue entre les deux dirigeants scellera un peu plus le rapprochement entre les deux pays amorcé sous le gouvernement Bennett-Lapid et concrétisé par la réouverture d'ambassades respectives il y a un an.

Dans un communiqué, la présidence turque a indiqué que Benjamin Netanyahou et Recep Tayyip Erdogan discuteraient des relations entre les deux pays et "des mesures nécessaires pour améliorer leur coopération bilatérale". Des questions régionales et internationales seront également au menu de l'entretien. Ankara a par ailleurs annoncé que le président turc recevrait quelques jours avant Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne.