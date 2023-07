Isaac Herzog évoque le parti pris anti israélien de l’ONU avec son secrétaire général à New York

L’ONU a une "vision unilatérale du conflit dans notre région"

Le président israélien Isaac Herzog a indiqué avoir abordé la question des préjugés contre Israël au sein de l'ONU, lors de son entrevue avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, jeudi à New York. Selon le chef de l’État hébreu, l’organisation internationale a une "vision unilatérale du conflit dans notre région".

https://twitter.com/i/web/status/1682143658919821314

Antonio Guterres a, de son côté, réitéré son opposition à toute forme d'antisémitisme et condamné le terrorisme, selon un communiqué de presse de son bureau. Il a toutefois précisé que "toute opération de lutte contre le terrorisme devait être menée dans le respect des droits de l'homme et du droit international". Il a également "réaffirmé son soutien à la solution à deux États et souligné la nécessité de s'abstenir de tout acte susceptible de la compromettre".

Outre cette rencontre attendue, le président israélien a assisté à un événement organisé par les Fédérations juives de New York, au cours duquel il a évoqué la réforme judiciaire en cours en Israël. "J'espère que les dirigeants seront responsables et ouverts à la possibilité de trouver un large compromis sur cette question", a-t-il notamment dit. "Mais le fait qu'il y ait autant de manifestations fait honneur à la démocratie israélienne", a-t-il ajouté dans une rhétorique déjà utilisée devant le Congrès américain la veille.

En réaction à la présence d’Isaac Herzog à la conférence de la communauté juive, des dizaines de personnes ont manifesté à New York et l’ont appelé à agir pour arrêter la réforme judiciaire.