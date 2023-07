Israël exige que la Russie cesse sa propagande en ligne

Les autorités ont découvert de nombreux articles trompeurs de sites d'actualités israéliens ayant inondé les réseaux sociaux

Les autorités israéliennes ont récemment exigé que la Russie cesse ses opérations d'influence sur internet visant les citoyens israéliens. Cette demande fait suite à la découverte d'articles trompeurs provenant de sites d'actualités israéliens qui ont inondé les réseaux sociaux. Des chercheurs en cybersécurité ont identifié une campagne anti-ukrainienne orchestrée par la Russie dans le but d'influencer les décideurs à Jérusalem et la population.

Les autorités israéliennes ont déterminé que cette campagne était orchestrée par l'État russe, avec des directives provenant directement du Kremlin. Les services de sécurité israéliens ont mis en garde contre l'expansion de ces opérations d'influence, se concentrant sur l'exacerbation des divisions internes en Israël. C'est la deuxième fois que les agences de sécurité israéliennes envoient un tel message aux Russes, la première fois étant lors des dernières élections pour leur demander de ne pas s'ingérer dans le processus électoral israélien.

Les chercheurs de Cybereason, une société spécialisée en cybersécurité, ont identifié une infrastructure de désinformation russe en Israël. Cette infrastructure vise à influencer les opinions sur la guerre en Ukraine ou sur la réforme judicaire en se faisant passer pour des sites d'actualités réputés et fiables. Par exemple, un faux site internet ressemblant à celui de "Walla" a été créé pour semer la confusion chez les utilisateurs.

Selon les chercheurs, les articles trompeurs publiés ont pour objectif de promouvoir des narratifs russes obsolètes, en accusant notamment le gouvernement ukrainien d'être composé de nazis et en critiquant les manifestations de gauche en Israël. Le but de ces manœuvres serait de créer des divisions au sein de la population et d'obscurcir le jugement des lecteurs.