Les forces israéliennes ont procédé à l'arrestation de 17 Palestiniens recherchés, à la saisie d'armes et à la neutralisation d'engins explosif

Les forces israéliennes ont découvert un champ de mines lors d'une opération antiterroriste menée pendant la nuit dans le camp de réfugiés de Nur al-Shams, près de Tulkarem, en Cisjordanie. Au cours de l'opération, à laquelle ont participé des soldats et des véhicules de génie lourd, une zone contenant plus de dix explosifs a été découverte, dont certains ont été plantés dans le sol, comme cela a été le cas à Jénine.

https://twitter.com/i/web/status/1683379389835235329 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des terroristes palestiniens ont activé plusieurs explosifs au moment où les forces israéliennes menaient l'opération, mais aucun soldat n'a été blessé. Des affrontements violents ont alors éclaté entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Selon les autorités palestiniennes, quatre Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens et neuf autres par des éclats d'obus. Leur état de santé n'était pas immédiatement connu, et il n'était pas clair si les blessures causées par des éclats d'obus étaient dues à des tirs israéliens ou à des engins explosifs déclenchés par des Palestiniens.

Des images diffusées par des médias palestiniens ont montré l'explosion de plusieurs gros engins explosifs improvisés alors que des bulldozers militaires israéliens progressaient dans les rues de Nur Shams. Les forces de défense israéliennes ont utilisé des bulldozers D9 lourdement blindés lors de leurs opérations en Cisjordanie pour dégager les rues des explosifs cachés, permettant ainsi aux troupes de procéder en toute sécurité et de procéder à des arrestations.

IDF Des soldats israéliens lors d'une opération près de Naplouse, lundi 10 avril 2023

Tsahal a déclaré que les troupes avaient effectué des raids en Cisjordanie pendant la nuit, ce qui a abouti à l'arrestation de 17 Palestiniens recherchés, à la saisie d'armes et à la neutralisation d'engins explosifs. L'opération menée par la brigade à Nur Shams a permis de localiser et de détruire une dizaine d'engins explosifs, et un suspect a été arrêté lors de cette opération.

L'armée a par ailleurs démenti les allégations selon lesquelles elle avait conclu un accord avec l'Autorité palestinienne pour ne plus entrer à Jénine. Elle a affirmé qu'elle était prête à intervenir à tout moment et sur n'importe quel front nécessitant une opération.