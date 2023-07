L’Algérie a tenté par le passé de normaliser ses relations avec Israël

"Reconnaissez les droits du peuple palestinien et j’ouvrirai la plus grande ambassade qui soit à Tel-Aviv", avait dit Bouteflika à Barak

L’Algérie a tenté de se rapprocher d’Israël en 1999, lorsque l’ancien président Abdelaziz Bouteflika a fait un pas en direction du Premier ministre israélien de l’époque Ehud Barak, lors des funérailles du roi du Maroc Hassan II, a révélé lundi le journal Jeune Afrique. "Reconnaissez les droits du peuple palestinien et j’ouvrirai la plus grande ambassade qui soit à Tel-Aviv", avait dit Bouteflika à Barak lors d’un aparté entre les deux hommes qui a duré sept minutes.

ABDELHAK SENNA/AFP/GettyImages Illustration - Le roi Hassan II du Maroc et Shimon Peres

Le journal a également révélé que l’ex-président algérien a secrètement rencontré le chef de la diplomatie israélienne, Shimon Peres, lors d’une visite à Paris au cours de son premier mandat. Un chirurgien franco-israélien établi en France avait organisé cette réunion, a ajouté le journal, notant que des contacts secrets avaient déjà été établis dans le passé entre des responsables algériens et israéliens. 24 ans après, une telle rencontre entre des dirigeants algériens et israéliens semble bien impossible.

Ces révélations interviennent une semaine après qu’Israël a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le ministère algérien des Affaires étrangères avait alors réagi en déclarant que "la reconnaissance par l’entité sioniste de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara est un nouveau maillon dans la série de manœuvres poursuivie par l’occupation marocaine". Le ministère a également estimé que le Maroc et Israël ont "des politiques d’occupants et sont complices dans la violation des lois internationales et le piétinement du droit légitime du peuple palestinien et du peuple sahraoui".

Moroccan Royal Palace/AFP Le roi du Maroc Mohammed VI

Après la reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara, le roi du Maroc Mohammed VI a invité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à se rendre en visite officielle à Rabat. L'invitation a été adressée dans une lettre dans laquelle le roi remercie l'État d'Israël pour sa volonté de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. "Cette visite ouvrira de nouvelles perspectives pour le renforcement des relations entre nos deux pays", a notamment écrit Mohammed VI.