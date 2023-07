Le chef de la diplomatie israélienne au Ghana pour améliorer la position d'Israël en Afrique

Le déplacement d'Eli Cohen vise entre autres à approfondir la coopération israélo-ghanéenne sur la scène internationale, dans la gestion de l'eau et de la santé

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen est arrivé mardi au Ghana, en Afrique de l’ouest, où il a rencontré le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo Addo et la ministre des Affaires étrangères Shirley Ayorkor Botchway. Ils ont évoqué le rôle important du Ghana au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, dont il est actuellement membre temporaire, ainsi que des possibilités de renforcer la position d'Israël au sein de l'Union africaine.

Shlomi Amsalem/GPO Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et la ministre ghanéenne des Affaires étrangères Shirley Ayorkor Botchway

Eli Cohen a ouvert mardi soir, le premier forum d'affaires conjoint Israël-Ghana, soulignant "l’énorme" potentiel commercial entre les deux pays. Le ministre israélien a notamment suggéré de prendre des mesures pour accroître les relations économiques entre Israël et le Ghana. Son déplacement au Ghana vise à approfondir la coopération israélo-ghanéenne sur la scène internationale, dans le domaine de la sécurité des frontières, de la gestion de l'eau et de la santé.

"Le renforcement des liens entre Israël et l'Afrique améliorera la position internationale d'Israël, favorisera l'économie israélienne et aidera à relever les défis du continent", a déclaré Eli Cohen. "Je dirige aujourd'hui une délégation économique afin d'accroître les échanges entre nos deux pays et nous continuerons à travailler avec le Ghana afin d’approfondir nos relations", a-t-il ajouté.

Shlomi Amsalem/GPO Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et les participants du 1er Forum d'affaires Israël-Ghana

"Le Ghana sera toujours un ami de l'État d'Israël et nous soutiendrons sa position d'observateur auprès de l'Union africaine", a quant à lui dit le président ghanéen. "Je salue chaleureusement l'activité des entreprises israéliennes au Ghana et nous continuerons à encourager cette coopération pour le bien de nos deux peuples", a-t-il poursuivi.

Le Ghana a été l’un des deux premiers pays d’Afrique à reconnaître l’État d’Israël.