Reconnaissance de la marocanité du Sahara : "Israël a rempli ses obligations" (responsable marocain)

Le vice-président du Parlement marocain, Mohamed Ozin, a déclaré ce mercredi au média israélien Kan que son pays est "plein de respect pour le gouvernement israélien, pour sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur la région du Sahara occidental".

"Cette reconnaissance est une position claire de la part d'Israël du côté de la justice, de la vérité et de la légitimité. Israël a rempli ses obligations, conformément avec l'accord tripartite entre elle-même et le Maroc et les États-Unis en décembre 2020", a-t-il affirmé. Le responsable a souligné que la reconnaissance d'Israël a créé un changement et des développements dans les relations entre les pays, avec l'invitation du roi du Maroc au Premier ministre Benyamin Netanyahou à visiter le royaume. "La décision israélienne renforce le niveau de confiance entre les deux pays", a-t-il ajouté. Selon M. Ozin, la visite de M. Netanyahou au Maroc et sa rencontre avec le roi ouvriront des horizons, non seulement dans les relations entre les deux pays, mais aussi pour ce qui concerne le processus de paix entre Israël et les Palestiniens.

AFP PHOTO / SOURCE / MOROCCAN ROYAL PALACE Le roi du Maroc Mohammed VI (C), son frère le prince Moulay Rachid (d) et son fils le prince héritier Moulay Hassan (Lg, lors du 67e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple le 20 août 2020, dans la ville d'al-Hoceima

Par ailleurs, M. Ozin a rejeté les critiques des opposants à la normalisation avec Israël et aussi du Front Polisario au Sahara, et de l'Algérie qui le soutient. Il a également rejeté la comparaison que les mêmes tentent de faire entre la situation au Sahara Occidental et la situation dans les Territoires palestiniens. Selon lui, la reconnaissance israélienne peut effectivement contribuer à la stabilisation de la paix et aussi relancer le processus des négociations avec les Palestiniens. Interrogé pour savoir si le geste israélien allait faciliter la tenue du forum du Néguev avec les pays faisant partie des accords d'Abraham qui devait avoir lieu au Maroc, il a répondu que cette décision avait été prise dans l'objectif de "créer un atmosphère appropriée et propice à son existence", pour que son déroulement soit une complète réussite.