L'Iran au coeur des discussions entre le ministre israélien de la Défense et le chef du Centcom

Yoav Gallant s'est également entretenu avec son homologue américain Lloyd Austin, avec qui il a abordé les tensions accrues en Israël

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a rencontré mercredi le commandant américain du CENTCOM, le général Michael "Erik" Kurilla, afin de discuter des défis sécuritaires dans la région, en particulier de la menace iranienne.

La veille, M. Gallant s'était entretenu avec son homologue américain Lloyd Austin, dans un contexte de tensions accrues en Israël, résultant de la controverse entourant la réforme judiciaire promue par le gouvernement.

Le dirigeant israélien a assuré que l'État juif était une "démocratie forte et qu'il le resterait à l'avenir". La réunion de mercredi avec le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, et plusieurs autres hauts responsables israéliens et américains de la défense, a porté sur la coordination sécuritaire et militaire entre Israël et les États-Unis, pour empêcher notamment l'Iran de se doter d'armes nucléaires.

Les responsables militaires ont également discuté de la recrudescence des activités de l'Iran au Moyen-Orient, notamment le financement, l'entraînement et le transfert d'armes à des organisations terroristes en Syrie et au Liban, ainsi que la saisie de navires dans le détroit d'Ormuz, qui a donné lieu à une riposte musclée de la part des États-Unis.

Elad Malka/Ministère de la Défense Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à Bruxelles

Selon le communiqué du ministère de la Défense, M. Gallant a souligné à M. Kurilla l'importance de "poursuivre la coopération militaire, sécuritaire et technologique contre les menaces croissantes dans la région". Gallant a ensuite "remercié le général Kurilla pour sa contribution à la relation profonde et spéciale entre Israël et les États-Unis et pour son engagement à préserver et à renforcer l'avantage qualitatif du système de sécurité israélien". Il s'agissait de la cinquième rencontre entre les deux hommes depuis que M. Gallant a pris ses fonctions en 2022.